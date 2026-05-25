Teknologi REEV Jadi Solusi Baru Mobil Listrik di Indonesia, Ini Bedanya dengan Hybrid dan BEV

JawaPos.com - Di tengah harga BBM yang terus naik dan infrastruktur SPKLU yang belum merata, teknologi mobil listrik berbasis REEV mulai dilirik sebagai solusi paling realistis untuk pasar Indonesia.

Berbeda dari hybrid biasa, REEV menawarkan sensasi berkendara full electric tanpa dihantui rasa cemas kehabisan baterai saat perjalanan jauh.

Teknologi ini pun digadang-gadang menjadi jembatan penting dalam percepatan era kendaraan listrik nasional karena mampu menghadirkan efisiensi, emisi rendah, sekaligus fleksibilitas penggunaan bagi masyarakat Indonesia.

Namun di tengah percepatan era kendaraan listrik, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan teknologi elektrifikasi seperti HEV (Hybrid Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), BEV (Battery Electric Vehicle), hingga REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Padahal, setiap teknologi memiliki karakter, sistem kerja, serta keunggulan yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Di Indonesia yang masih menghadapi tantangan infrastruktur pengisian daya dan jarak tempuh kendaraan listrik, teknologi REEV mulai dinilai sebagai salah satu solusi paling adaptif.

Salah satu model mobil listrik Changan. (Istimewa)

Mengenal Teknologi REEV

REEV atau Range Extended Electric Vehicle merupakan kendaraan elektrifikasi yang sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik. Berbeda dari hybrid biasa, roda kendaraan pada sistem REEV tidak digerakkan langsung oleh mesin bensin.

Pada teknologi ini, mesin bensin hanya berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai saat kapasitas mulai menurun. Dengan sistem tersebut, mobil tetap menghadirkan sensasi berkendara khas kendaraan listrik yang senyap, halus, responsif, dan minim getaran.

Keunggulan utama REEV terletak pada kemampuannya mengurangi kekhawatiran pengguna terhadap jarak tempuh atau charging anxiety, terutama saat melakukan perjalanan jauh maupun ketika akses SPKLU masih terbatas.

Perbedaan REEV dengan HEV, PHEV, dan BEV

HEV atau hybrid konvensional masih mengandalkan mesin bensin sebagai sumber tenaga utama yang dibantu motor listrik. Sistem ini membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien dibanding mobil biasa, namun pengalaman berkendaranya belum sepenuhnya elektrik.

Sementara itu, PHEV menggabungkan mesin bensin dan motor listrik dengan baterai yang bisa diisi ulang melalui charging eksternal. Mobil dapat berjalan menggunakan tenaga listrik dalam jarak tertentu sebelum mesin bensin aktif membantu penggerak.

Berbeda lagi dengan BEV yang sepenuhnya menggunakan baterai tanpa mesin bensin sama sekali. Mobil jenis ini menghasilkan emisi nol saat digunakan, namun sangat bergantung pada infrastruktur pengisian daya dan kapasitas baterai.

REEV hadir di tengah kebutuhan masyarakat yang ingin merasakan pengalaman mobil listrik penuh tanpa harus khawatir soal keterbatasan charging station maupun jarak tempuh. Karena mesin hanya bekerja sebagai generator, konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang tetap jauh lebih rendah dibanding mobil konvensional.

Selain itu, mesin pada REEV bekerja lebih stabil dan efisien karena tidak terbebani akselerasi langsung ke roda kendaraan.

Cocok untuk Kondisi Indonesia

Teknologi REEV dinilai cocok untuk kondisi Indonesia yang masih berada dalam masa transisi menuju elektrifikasi penuh. Infrastruktur SPKLU yang belum merata membuat sebagian masyarakat masih ragu beralih ke kendaraan listrik murni.

Dengan REEV, pengguna tetap bisa menikmati mobilitas harian berbasis listrik tanpa takut kehabisan daya saat melakukan perjalanan luar kota.

Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), teknologi ini juga menjadi solusi efisiensi baru karena penggunaan bensin lebih minim dibanding kendaraan berbahan bakar fosil konvensional.

Changan Jadi Pionir REEV di Indonesia

Pabrikan otomotif asal Tiongkok, Changan Automobile, menjadi salah satu pionir yang mulai memperkenalkan teknologi REEV di pasar Indonesia melalui peluncuran Deepal S05 REEV pada April 2026 lalu.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Changan dalam mendukung percepatan kendaraan elektrifikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia saat ini.

Setiawan Surya, selaku CEO Changan Indonesia mengungkapkan bahwa pihaknya memahami bahwa transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia masih membutuhkan adaptasi.

"Teknologi REEV hadir untuk memberikan pengalaman berkendara listrik dengan rasa aman dan fleksibilitas lebih tinggi, baik untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh. Melalui teknologi ini, Changan ingin mendukung percepatan elektrifikasi di Indonesia dengan solusi yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Setiawan Surya, di Jakarta (24/5).

Selain menghadirkan teknologi baru, Changan juga menggandeng Indomobil Group untuk memperkuat layanan purnajual dan distribusi suku cadang di Indonesia.

Kemitraan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi konsumen dalam jangka panjang sekaligus mempercepat perkembangan ekosistem kendaraan elektrifikasi nasional.

Dengan kombinasi teknologi listrik modern, efisiensi bahan bakar, emisi rendah, serta fleksibilitas penggunaan, REEV diprediksi bakal menjadi salah satu solusi transisi elektrifikasi paling realistis untuk pasar otomotif Indonesia saat ini.