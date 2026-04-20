Jangan Sampai Ketipu! Begini 5 Cara Deteksi Mobil Bekas Berkarat Sebelum Kamu Menyesal

JawaPos.com - Membeli mobil bekas memang bisa jadi solusi hemat, apalagi di tengah kebutuhan mobilitas yang terus meningkat. Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu kondisi karat pada mobil. Masalah ini terlihat sepele di awal, tapi bisa berdampak besar pada keamanan dan biaya perbaikan di kemudian hari.

Karat bukan cuma soal tampilan yang kurang sedap dipandang. Jika sudah parah, korosi bisa merusak struktur kendaraan dan menurunkan kekuatan rangka. Inilah yang membuat kamu perlu ekstra teliti sebelum memutuskan membeli mobil bekas, terutama jika tidak mengetahui riwayat penggunaannya.

Agar tidak salah pilih, kamu perlu tahu cara mendeteksi tanda-tanda karat sejak dini. Selain itu, pastikan juga kamu membeli dari platform atau penjual terpercaya supaya proses jual beli lebih aman dan transparan.

Berikut 5 cara mendeteksi mobil bekas yang berkarat seperti dirangkum dari laman Ibid Astra!

1. Amati Kondisi Visual Secara Menyeluruh

Langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah memperhatikan tampilan luar mobil. Tanda-tanda awal karat biasanya terlihat dari cat yang mulai menggelembung, retak, atau bahkan mengelupas.

Area seperti ini sering jadi indikasi bahwa lapisan logam di bawahnya sudah mulai teroksidasi. Jangan hanya fokus pada satu sisi saja, periksa seluruh bodi mobil, termasuk bagian yang jarang diperhatikan seperti sudut-sudut panel.

2. Cek Bagian Kolong Mobil

Bagian bawah mobil adalah area yang paling rentan terhadap karat karena langsung terpapar air, lumpur, dan perubahan cuaca. Kamu bisa melihat kondisi rangka, sambungan, serta area sekitar roda.