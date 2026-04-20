Jangan Asal Beli, Berikut Tips Aman Pilih Mobil Hybrid Biar Nggak Boncos saat Harga BBM Naik

Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos).
JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini bikin banyak orang mulai melirik mobil hybrid sebagai solusi lebih hemat. Kombinasi mesin bensin dan motor listrik dianggap bisa menekan konsumsi BBM, apalagi untuk penggunaan harian di kota yang macet.
Namun, di tengah tren ini, tidak sedikit orang yang tergiur membeli mobil hybrid bekas dengan harga lebih terjangkau. Padahal, tanpa pengetahuan yang cukup, keputusan ini bisa berujung biaya perawatan yang justru lebih mahal dibanding mobil konvensional.
Karena itu, penting buat kamu memahami beberapa hal mendasar sebelum membeli mobil hybrid, terutama dalam kondisi bekas. Jangan sampai niat berhemat malah berubah jadi pengeluaran besar di kemudian hari.
Baca Juga:6 Zodiak Paling Bahagia di Akhir April 2026, Momentum Tenang, Rezeki Mengalir, dan Hati Stabil
Berikut 3 tips aman beli mobil hybrid di saat harga BBM naik seperti dirangkum dari laman Ibid Astra!
1. Cek Kondisi dan Cara Kerja Mesin
Kamu perlu memastikan mesin hybrid bekerja dengan normal, terutama pada sistem nyala-mati otomatis yang jadi ciri khas mobil ini. Perhatikan apakah perpindahan dari motor listrik ke mesin bensin berjalan halus atau terasa kasar.
Di beberapa kasus, mesin bisa kembali hidup saat oli belum bersirkulasi secara optimal. Kalau ini sering terjadi, berpotensi menimbulkan keausan dini pada komponen internal seperti poros engkol, piston, hingga noken as. Kalau kamu ragu, sebaiknya ajak mekanik terpercaya untuk ikut mengecek agar kondisi mesin benar-benar terverifikasi.
2. Periksa Kondisi Baterai Secara Detail
Baterai adalah komponen paling vital sekaligus paling mahal di mobil hybrid. Idealnya, kondisi kesehatan baterai masih berada di kisaran 80 persen atau lebih. Kalau sudah jauh di bawah itu, performa mode listrik (EV) akan menurun dan justru membuat konsumsi BBM jadi lebih boros.
Selain itu, biaya penggantian baterai bisa sangat mahal dibandingkan komponen mobil biasa. Jadi, jangan hanya percaya omongan penjual, minta bukti berupa hasil pengecekan kesehatan baterai agar kamu punya gambaran jelas sebelum membeli.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik