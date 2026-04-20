Jangan Asal Beli, Berikut Tips Aman Pilih Mobil Hybrid Biar Nggak Boncos saat Harga BBM Naik

JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini bikin banyak orang mulai melirik mobil hybrid sebagai solusi lebih hemat. Kombinasi mesin bensin dan motor listrik dianggap bisa menekan konsumsi BBM, apalagi untuk penggunaan harian di kota yang macet.

Namun, di tengah tren ini, tidak sedikit orang yang tergiur membeli mobil hybrid bekas dengan harga lebih terjangkau. Padahal, tanpa pengetahuan yang cukup, keputusan ini bisa berujung biaya perawatan yang justru lebih mahal dibanding mobil konvensional.

Karena itu, penting buat kamu memahami beberapa hal mendasar sebelum membeli mobil hybrid, terutama dalam kondisi bekas. Jangan sampai niat berhemat malah berubah jadi pengeluaran besar di kemudian hari.

Berikut 3 tips aman beli mobil hybrid di saat harga BBM naik seperti dirangkum dari laman Ibid Astra!

1. Cek Kondisi dan Cara Kerja Mesin

Kamu perlu memastikan mesin hybrid bekerja dengan normal, terutama pada sistem nyala-mati otomatis yang jadi ciri khas mobil ini. Perhatikan apakah perpindahan dari motor listrik ke mesin bensin berjalan halus atau terasa kasar.

Di beberapa kasus, mesin bisa kembali hidup saat oli belum bersirkulasi secara optimal. Kalau ini sering terjadi, berpotensi menimbulkan keausan dini pada komponen internal seperti poros engkol, piston, hingga noken as. Kalau kamu ragu, sebaiknya ajak mekanik terpercaya untuk ikut mengecek agar kondisi mesin benar-benar terverifikasi.

2. Periksa Kondisi Baterai Secara Detail

Baterai adalah komponen paling vital sekaligus paling mahal di mobil hybrid. Idealnya, kondisi kesehatan baterai masih berada di kisaran 80 persen atau lebih. Kalau sudah jauh di bawah itu, performa mode listrik (EV) akan menurun dan justru membuat konsumsi BBM jadi lebih boros.