Spesifikasi Lengkap BMW Seri 7 Terbaru yang Merupakan Sedan Luxury Rakitan Lokal

JawaPos.com - BMW Indonesia resmi meluncurkan sedan mewah Seri 7 untuk pasar otomotif dalam negeri. Generasi ketujuh dari BMW Seri 7 ini menariknya merupakan sedan luxury rakitan lokal.

BMW Seri 7 terbaru hadir dalam dua varian: BMW i7 xDrive60 Gran Lusso yang merupakan sedan mewah full listrik dan BMW 735i M Sport. Dirakit secara lokal di Indonesia tepatnya di BMW Production Network 2, PT. Gaya Motor, sebuah unit bisnis PT Astra International Tbk., mitra bisnis terpercaya BMW Group di Indonesia.

"Kami sangat bangga BMW menjadi produsen kendaraan premium paling laris di dunia. Tahun lalu, BMW mengirimkan lebih dari 2,1 juta kendaraan kepada pelanggan di seluruh dunia," kata Jean-Philippe Parain, Senior Vice President BMW Group Sales Region Asia-Pacific, Eastern Europe, Middle East and Africa.

Mulai bulan ini, PT Gaya Motor, bagian dari BMW Production Network 2 telah memulai aktivitas perakitan BMW Seri 7 generasi ke 7, sedan paling mewah yang dirakit di sini. Untuk dapat ikut serta dalam proses produksi THE 7 di Indonesia tentu memiliki sebuah kebanggaan tersendiri untuk kami PT Gaya Motor.

Sementara bicara spesifikasi mobilnya, tampak dari depan desain BMW Seri 7 terbaru didominasi oleh fitur yang khas dari BMW, tetapi perbedaan yang jelas dipertahankan antara model-model Luxury Class dan model lain di rangkaian BMW. Fitur perlengkapan unik, seperti BMW Theater Screen, pengalaman multisensory melalui BMW iDrive dengan BMW Curved Display dan Manoeuvre Assistant untuk parkir dan manuver otomatis, tegaskan kekuatan inovatif BMW Group.

BMW Seri 7 baru ditawarkan di seluruh dunia secara eksklusif dalam varian long-wheelbase sehingga memaksimalkan kelapangan kabin bagian belakang. Di sini, material baru dan berkualitas tinggi, sistem entertainment in-car dan Executive Lounge berikan suasana eksklusif dan rasa nyaman yang tiada duanya.

Untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menggunakan aksen BMW i Blue untuk tegaskan diri sebagai pemimpin segmen terkait kualitas keberlanjutan dan menggunakan desain eksterior Pure Excellence dengan velg 21 inci M aerodynamic 910 Multicolour Dark Grey 3D polished buff dengan ban campuran.

Kini tersedia BMW Individual Two-Tone untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso dengan kombinasi dua pilihan warna untuk bagian atap (Oxide Grey dan Sapphire Black) dan empat pilihan warna bagian eksterior badan kendaraan (Sapphire Black, Oxide Grey, Dravit Grey, Aventurine Red, dan Tanzanite Blue) yang dapat dikombinasikan. Untuk BMW 735i M Sport tersedia enam pilihan cat eksterior untuk dapat dipesan.

Seperti sudah disinggung di atas, di Indonesia, BMW Seri 7 terbaru hadir dalam dua model dengan varian full-listrik (BEV): BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menghadirkan teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan untuk pengisian daya 10-80 persen dalam 34 menit saja dengan 195 kW (DC, fast-charging station).

Dengan output maksimum 400 kW / 544 hp dan torsi hingga 745 Nm dari kedua mesin elektrik di depan dan belakang, ukuran dan bobot BMW i7 sebagai sedan mewah besar, mampu capai 0-100 km/jam dalam 4,7 detik saja. Dengan kapasitas baterai bersih 101.7 kWh, jarak maksimum yang dapat ditempuh adalah antara 590 – 625km, tergantung setiap pengendara.

BMW i7 juga sudah dilengkapi dengan Executive Drive Pro. Sementara pada BMW 735i M Sport dilengkapi dengan teknologi 48V MHEV termasuk Remote Engine Start, dan hadir dengan mesin enam silinder dengan kapasitas 2,998 cc dengan BMW TwinPower Turbo technology. Ditambah dengan teknologi 48V mild hybrid mampu hasilkan output maksimum 210 kW / 286 hp dan torsi maksimum 425 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam dapat dicapai dalam 6,7 detik.

BMW 735i M Sport ditawarkan dengan harga Rp 2,2 miliaran Off The Road sedangkan BMW i7 xDrive60 Gran Lusso ditawarkan dengan harga Rp 3,4 miliaran Off The Road. Kedua kendaraan eksklusif ini hadir dengan BMW Service Inclusive, sebuah program yang membebaskan semua biaya perawatan kendaraan untuk pelanggan selama 5 tahun atau 60.000 km.