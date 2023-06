IIMS Surabaya 2023 Hadirkan Kendaraan dari Merek Unggulan, Opsi Isi Liburan Akhir Pekan

JawaPos.com - Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya semakin memberi ruang suguhan istimewa. Setelah dibuka secara resmi pada Kamis (31/5) pengunjung pameran kembali disuguhkan pengalaman seru dengan berbagai konten dalam pameran.

"EV Experience juga menawarkan program promo dan trade-in mobil, bermacam benefit hadiah, merchandise dan fasilitas potongan harga tiket yang sangat menarik," jelas penyelenggara IIMS 2023 melalui keterangannya.

Bermacam kendaraan EV yang sedang tren, dan produk terbaru beberapa merk terkenal juga bisa langsung disaksikan dan dijajal oleh pengunjung sebagai sarana mengisi libur panjang ini. Sebut saja Chery hadir dengan Chery Omoda 5, yang menjadi pilihan baru penggemar SUV tanah air.

Tampaknya pesta EV menjadi salah satu menu yang wajib diusung merk-merk kendaraan saat ini. DFSK tampil futuristik, dengan menawarkan varian kendaraan beragam, mulai dari mobil penumpang kapasitas besar, mobil niaga dan city car.

Dari lini city car, DFSK menampilkan Seres E1, yang menjadi salah satu opsi pengunjung menikmati kendaraan berbasis teknologi listrik yang sedang hits. Seperti juga Gelora Electric, yang tampil sebagai mobil niaga bertenaga listrik.

Wuling juga menghadirkan andalan produk EV-nya, yaitu Wuling Air EV, terbalut livery sebagai mobil polisi, sangat menarik mata. Hadir pula Wuling Alvez dan Almaz.

Daihatsu turut menampilkan banyak produk yang telah dikenal sebagai moda transportasi masyarakat, antara lain Sigra, Terios dan yang teranyar, All New Astra Daihatsu Ayla yang launching secara resmi April lalu di Indonesia.

Dengan penyegaran dan berbagai macam fitur terbaru, memberikan tawaran jempolan. Harga spesial, paket kredit spesial, promo spesial trade in dan layanan test drive dari Daihatsu diberikan untuk unit Ayla dan Rocky.

Toyota juga memboyong unit terbaru adalah Toyota All New Yaris Cross HEV yang secara perdana pengunjung bisa lihat interior setelah launching. Cashback Rp 1 juta dari Toyota Official Store Solution berlaku untuk All New Agya. Toyota turut menghadirkan All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV.

Di booth Mitsubishi, New Xpander Cross dan Pajero Sport menawarkan calon pembeli dengan DP ringan mulai 15 persen. Booth Suzuki tak kalah dengan tongkrongan terbaru dari All New Grand Vitara, yang dilaunching Februari 2023 lalu.

All New Grand Vitara, menjawab kerinduan pecinta SUV dari Suzuki, yang dilengkapi mesin yang efisien dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Suzuki juga turut membawa All New Suzuki Ertiga Hybrid.

Dari roda dua, merk Benelli Keeway, dan Molindo, Motoriz & Birubatt, yakni member PERIKLINDO, mengajak pengunjung merasakan langsung test ride mengendarai motor listrik, dengan tampilan canggih serta padu-padan desain cantik pada beberapa motornya.