GIIAS The Series 2023 Bikin Penasaran Pencinta Otomotif, Bakal Banyak Launching Mobil Baru

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memastikan bakal kembali menggelar GIIAS The Series 2023. Dimulai dari Tangerang, GIIAS 2023 akan kembali mengambil tempat di ICE BSD pada 10-20 Agustus 2023.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi memaparkan, industri otomotif Indonesia sudah pulih, dan saat ini mencatat pencapaian yang bahkan lebih baik dari sebelum masa pandemi, dan GIIAS selalu menjadi pameran yang mencerminkan pencapaian terbaik dari industri otomotif Indonesia.

"Menjadi benchmark teknologi dan produk otomotif di Indonesia, kali ini GIIAS akan menghadirkan lebih banyak model kendaraan dari merek kendaraan penumpang, komersial, dan juga karoseri, yang menggunakan area pamer yang lebih luas dari penyelenggaraan sebelumnya," terang Nangoi di Jakarta.

Nangoi menambahkan, tahun ini GIIAS akan hadir secara komprehensif, dalam arti mencakup merek yang lebih banyak dan lebih lengkap, sehingga bisa dipastikan akan lebih banyak model dan teknologi baru yang akan diperkenalkan pada GIIAS, buat industri ini menjadi sinyal yang sangat positif.

Baca Juga: Gaikindo Mulai Persiapan GIIAS 2023, Lebih dari 25 Merek Kendaraan Dipastikan Hadir

Rizwan Alamsjah, Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo dalam kesempatan yang sama menjelaskan, pada penyelenggaraan ke 30 ini, GIIAS 2023 terus mendorong program terobosan untuk memberikan edukasi dan stimulasi langsung tentang teknologi dan inovasi kendaraan masa depan untuk para pengunjung.

Pameran otomotif internasional ini diketahui selalu menghadirkan merek-merek kelas dunia, juga menjadi pilihan merek otomotif baru memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia. GIIAS 2023 diikuti lebih banyak merek, total lebih dari 30 merek akan mendukung pameran tahun ini, mulai dari Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan penumpang.

Beberapa APM yang memastikan hadir yakni Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, Mercedez-Bens, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Subaru, Suzuki, Tank, Toyota, VW, Wuling, dan dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, dan UD Trucks.

Baca Juga: Pernah Tampil di GIIAS 2022, Nissan Terra Baru Warnai Pasar Indonesia

Tiga merek karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Empat belas APM Sepeda Motor juga akan hadir di GIIAS 2023 yakni Astra Honda Motor, Aprilia, Benelli, Exotic, Harley Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, Vespa.

"Bocoran sedikit, infonya banyak launching mobil baru yang akan dihadirkan pada GIIAS tahun ini. Ada merek baru yang sudah bergabung, dan masih ada beberapa merek yang dalam proses kepesertaan, melihat perkembangannya kami optimis pameran tahun ini akan menjadi GIIAS dengan jumlah merek terbanyak,” ungkap Rizwan.

Astra Financial kembali hadir sebagai platinum sponsor GIIAS 2023 bersama FIFGROUP, Astra Credit Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay, dan MauCash, MOXA, dan SEVA. Selain Astra Financial, GIIAS 2023 juga mendapatkan dukungan Powered by Pertamina, Mobbi sebagai Official Trade in Partner serta sponsor lainnya GT Radial, JKIND, Protera, AHM, dan Superchallenge.