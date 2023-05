Pamerkan Teknologi Kendaraan Listrik, PEVS 2023 Bakal Berlangsung Pada 17–21 Mei

Beberapa nama yang memastikan hadir yakni Benelli-Keeway, Davigo, Gesits, Gotion High-Tech, Greentech, Kymco, Rakata, Saige, Selis, Smartby dan Volta serta industri pendukung kendaraan listrik yang berperan penting dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia antara lain ABC Lithium, Advance, Birubatt, Exicom, FAST, Gramedia, Honda Power Products Indonesia, Motoriz, Musashi, Powerindo, Tanva, Tianneng, Venom, Voltron, Von Dutch, Wallbox serta Wanhoo.

Menyoroti mobilitas yang berkelanjutan dengan mengedepankan kendaraan listrik sebagai solusi masa depan, PEVS menjadi panggung kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mencapai tujuan net zero emission yang diinginkan oleh pemerintah.

Tidak hanya memamerkan kendaraan listrik, pameran ini juga menghadirkan industri pendukung kendaraan listrik seperti teknologi pengisian daya, infrastruktur pengisian, solusi baterai, dan komponen lainnya.

Project Manager PEVS 2023 Rudi MF menyampaikan bahwa selain menyediakan berbagai kegiatan edukatif dan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan meliputi seminar & talkshow. PEVS juga menggencarkan berbagai program business yang dikemas secara menarik seperti Business to Business, Business to Customer serta Business to Government.