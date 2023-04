Toyota Hadirkan 308 Titik Layanan Servis Berupa Posko dan Bengkel Siaga Selama Mudik Lebaran 2023

JawaPos.com – PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali menghadirkan program khusus bagi pelanggan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023. Sebanyak total 308 titik pelayanan servis disiapkan untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan perjalanan pelanggan selama musim liburan Lebaran tahun ini.

Titik pelayanan tersebut akan mulai beroperasi dari 19—30 April 2023. TAM bersama jaringan diler resmi Toyota hadir dengan titik pelayanan servis, baik Toyota Bengkel Siaga yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, serta Toyota Posko Siaga di sejumlah jalur utama mudik - baik yang melayani arus mudik ataupun arus balik.

Titik pelayanan terdiri dari 297 Bengkel Siaga yang akan tetap beroperasi meski di masa libur Lebaran, serta ditambah 11 Posko Siaga yang berada di KM 57 Cikampek (dimulai dari 17 April), KM 62 Cikampek, Banten, Cipali, Cirebon, Probolinggo, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Salatiga (dimulai dari 18 April), dan Tegal. Sehingga, bagi pelanggan yang ingin melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan saat mudik, dapat melakukannya baik di Toyota Bengkel Siaga maupun Toyota Posko Siaga.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan bahwa Toyota tidak hanya punya komitmen tinggi menghadirkan product & technology yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, berkomitmen untuk selalu memberikan better solution melalui berbagai program/campaign yang mempermudah mobilitas masyarakat.

Hal itu dilakukan untuk memberikan total ownership experience & peace of mind kepada pelanggan. Dan salah satu yang menjadi perhatian Toyota di ranah service (retention) yang merupakan tahapan dengan periode terlama dalam berhubungan dengan pelanggan.

Pada tahun lalu, Toyota telah memperkenalkan T-Care yaitu program bebas biaya jasa servis berkala dan suku cadang hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun/60.000 km). Servis berkala merupakan hal penting yang dilakukan agar performa kendaraan dapat terjaga, serta menjadi aman dan nyaman pada saat digunakan. Sehingga Toyota selalu mengimbau para pelanggan untuk melakukan servis berkala sesuai dengan rekomendasi Toyota yaitu rutin setiap 6 bulan.

Dan, jika pelanggan rutin servis setiap 6 bulan, mereka akan dapat reward berupa Extended Warranty selama 1 tahun/20.000 km, sehingga total Toyota Warranty Indonesia tercatat menjadi 4 tahun/120.000 km.

T-Care mencakup hampir semua model kendaraan Toyota, baik di segmen MPV, SUV, sedan, hatchback, hingga kendaraan komersial. Awal tahun ini, Toyota memperkenalkan T-Care Lite yaitu program bebas biaya jasa sampai servis ke-7 (maksimal 3 tahun/60.000 km) untuk kendaraan LCGC seperti Agya dan Calya. Untuk melengkapi paket servis pada LCGC, Toyota juga menyediakan T-Care Lite+ yaitu paket suku cadang sampai servis ke-7 / 60.000 km selama 3 tahun dengan harga paket yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga normal.

Termasuk pula dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri, Toyota hadir dengan berbagai rangkaian program servis/perawatan kendaraan, agar memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pelanggan yang melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan Toyota.

“Toyota siap melayani dengan baik para pelanggan yang datang ke Toyota Posko Siaga dan Toyota Bengkel Siaga. Kesiapan Toyota tidak hanya dari sisi jajaran teknisi yang handal, namun juga dari sisi ketersedian spareparts untuk situasi darurat seperti aki, di mana Toyota memiliki Toyota Genuine Battery dengan kualitas dan standar yang disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan Toyota,” ujar Anton saat pembukaan Toyota Posko Siaga di Rest Area KM 57 Cikampek, Senin (17/4).

Sementara itu, Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Fumitaka Kawashima, menambahkan bahwa Toyota mendorong para pelanggan untuk selalu safety driving, apalagi di tengah musim mudik dengan kondisi lalu lintas yang lebih padat dibanding biasanya. “Semoga pengguna kendaraan Toyota bisa menjadi safety driving agent untuk saling mendorong sosialisasi & meningkatkan kesadaran pengguna jalan raya akan pentingnya keselamatan berkendara,” kata Kawashima.