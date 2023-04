Dari Mesin Sampai Desain Mewah, Hyundai Ioniq 6 Sabet Banyak Penghargaan

JawaPos.com - Ioniq 6 Electrified Streamliner dari Hyundai Motor Company berhasil dinobatkan sebagai World Car of the Year, World Electric Vehicle, dan World Car Design of the Year. Ioniq 6 mendapat pujian dari panel juri atas desain aerodinamisnya yang unik serta jarak tempuh yang luar biasa dari model kendaraan all-electric.

Deretan penghargaan ini diumumkan dalam ajang World Car Awards yang menjadi bagian dari New York International Auto Show (NYIAS) pada 5 April 2023 waktu setempat. Panel juri yang terdiri dari 100 jurnalis otomotif dari 32 negara menobatkan Ioniq 6 sebagai pemenang dari tiga finalis teratas dari masing-masing kategori, di mana seluruh kendaraan diluncurkan pada 2022.

Sebagai informasi, ini adalah kali kedua Hyundai meraih tiga penghargaan sekaligus di World Car Awards. Tahun lalu, panel juri juga menetapkan Ioniq 5 sebagai pemenang di tiga kategori yang sama.

“Kami senang dapat menerima penghargaan bergengsi ini selama dua tahun berturut-turut. Hal ini menjadi bukti atas kapabilitas yang luar biasa dan upaya pantang menyerah dari seluruh insan di Hyundai Motor Company untuk menghadirkan EV sekelas Ioniq 6 ke pasaran,” ujar Jaehoon Chang, President and CEO Hyundai Motor Company.

Dia menambahkan, penghargaan ini memperkuat komitmen Hyundai untuk menjadi pemimpin global dalam elektrifikasi kendaraan dan akan memperluas upaya kami sebagai penyedia solusi mobilitas cerdas.

“Kami selalu ingin terhubung dengan pelanggan secara emosional, dan dengan desain Ioniq 6, kami telah menciptakan sesuatu yang benar-benar unik. Hal ini ditunjukkan dengan desain streamliner yang berani, turut menggabungkan daya tarik emosional yang kuat serta dilengkapi dengan efisiensi aerodinamis untuk memberikan daya tempuh yang luar biasa,” kata SangYup Lee, Executive Vice President and Head of Hyundai Global Design Center.

Ioniq 6 adalah model kedua dari jajaran Ioniq, lini kendaraan all-electric dari Hyundai. Model ini memaksimalkan arsitektur Electric-Global Modular Platform (E-GMP) untuk menawarkan kemampuan pengisian daya ultra-fast 800-V yang dapat mengisi daya dari 10 hingga 80 persen hanya dalam 18 menit serta interior yang lapang.

Dengan drag coefficient (indeks hambatan) yang sangat rendah, hanya 0,21, Ioniq 6 merupakan salah satu EV paling aerodinamis dan hemat energi di pasaran. Berdasarkan hasil Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), jarak tempuh Ioniq 6 Electrified Streamliner mampu mencapai 614 km dalam satu kali pengisian daya.

Hasil uji WLTP juga menunjukkan model 2WD standar Ioniq 6 dengan ban 18 inci mampu mencapai konsumsi energi sebesar 13,9 kWh/100 km. Ioniq 6 pun dibekali berbagai fitur seperti teknologi Vehicle-to-Load (V2L), driver assistance systems dan advanced connectivity dengan pembaruan software over-the-air (OTA) untuk menawarkan pengalaman terbaik dari sebuah mobil.

Wheelbase sepanjang 2.950 mm dimaksimalkan untuk menghadirkan interior yang lapang dan ergonomis, yang dilengkapi serangkaian fitur seperti Dual Color Ambient Lighting, Speed Sync Lighting, EV Performance Tune-up, dan Electric Active Sound Design (e-ASD) untuk meningkatkan pengalaman mobilitas terbarukan dari kendaraan listrik.