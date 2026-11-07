Komdigi Dorong Evaluasi Program Pemerintah, Kejar Manfaat untuk Rakyat

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo meminta pemerintah mengevaluasi seluruh program kerja yang sedang berjalan.

Fokus evaluasi adalah memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus terlihat dari dampak yang dihasilkan.

Hal itu disampaikan Angga dalam sesi pembelajaran Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Jakarta Barat.

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Ia mengingatkan agar pemimpin tidak mempertahankan program yang sama tanpa mengevaluasi hasilnya.

“Artinya, tolong jangan bikin KPI yang sudah dicapai cuma karena ada serapan,” tegasnya, dikutip Sabtu (7/11).

Angga menilai setiap program harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta terukur.

Kegiatan seperti sosialisasi dan literasi digital juga perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat agar tidak sekadar menjadi agenda rutin.

“Program ini harus dirancang agar menjawab kebutuhan masyarakat dan lebih berdampak,” katanya.

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