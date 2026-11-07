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Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 7 November 2026 | 23.10 WIB

Komdigi Dorong Evaluasi Program Pemerintah, Kejar Manfaat untuk Rakyat

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo. (Dok. Komdigi) - Image

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo. (Dok. Komdigi)

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo meminta pemerintah mengevaluasi seluruh program kerja yang sedang berjalan.

Fokus evaluasi adalah memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus terlihat dari dampak yang dihasilkan.

Hal itu disampaikan Angga dalam sesi pembelajaran Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Jakarta Barat.

Ia mengingatkan agar pemimpin tidak mempertahankan program yang sama tanpa mengevaluasi hasilnya.

“Artinya, tolong jangan bikin KPI yang sudah dicapai cuma karena ada serapan,” tegasnya, dikutip Sabtu (7/11).

Angga menilai setiap program harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta terukur.

Kegiatan seperti sosialisasi dan literasi digital juga perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat agar tidak sekadar menjadi agenda rutin.

“Program ini harus dirancang agar menjawab kebutuhan masyarakat dan lebih berdampak,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa teknologi, kecerdasan buatan (AI), data, dan infrastruktur digital bukan tujuan akhir pembangunan.

Editor: Bayu Putra
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