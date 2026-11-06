Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Jumat, 6 November 2026 | 20.40 WIB

Pemerintah-DPR Sepakat PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu, Ada Guru hingga Damkar

ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun) - Image

ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)

JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR RI menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup sejumlah profesi lain, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), hingga tenaga kesehatan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR RI yang melibatkan berbagai kementerian serta sektor terkait.

"Kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Dia menuturkan, kebijakan terbaru ini merupakan pengembangan dari rencana pemerintah sebelumnya yang lebih dahulu diarahkan untuk mengangkat PPPK paruh waktu di sektor pendidikan, khususnya guru.

Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan, pemerintah sepakat memperluas cakupan pengangkatan tersebut.

Dengan demikian, kesempatan menjadi PPPK penuh waktu juga diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas di luar sektor pendidikan.

Sejumlah profesi yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebut di antaranya dosen, petugas damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, serta pegawai teknis dan pelayanan lainnya.

Prasetyo menegaskan, kesepakatan peningkatan status kepegawaian ini telah melalui proses pembahasan lintas sektor.

Pasalnya, persoalan penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan koordinasi dan pertimbangan menyeluruh dari berbagai pihak.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kecerdasan Buatan di Ruang Kelas: Jadi Peluang Sekaligus Tantangan bagi Guru dan Siswa - Image
Teknologi

Kecerdasan Buatan di Ruang Kelas: Jadi Peluang Sekaligus Tantangan bagi Guru dan Siswa

Rabu, 4 November 2026 | 17.14 WIB

Lebih dari 1.300 Siswa dan Guru Terlibat Program Belajar di 10 Daerah - Image
Pendidikan

Lebih dari 1.300 Siswa dan Guru Terlibat Program Belajar di 10 Daerah

Rabu, 4 November 2026 | 04.16 WIB

Perkuat Kompetensi Digital Guru, Dukung Program Pengembangan AI Bersama Dispendik Jatim - Image
Pendidikan

Perkuat Kompetensi Digital Guru, Dukung Program Pengembangan AI Bersama Dispendik Jatim

Selasa, 3 November 2026 | 23.06 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore