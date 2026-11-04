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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 4 November 2026 | 17.14 WIB

Kecerdasan Buatan di Ruang Kelas: Jadi Peluang Sekaligus Tantangan bagi Guru dan Siswa

ilustrasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. (Magnific)&nbsp; - Image

ilustrasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. (Magnific)&nbsp;

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghasilkan beragam dampak signifikan yang tampak positif hingga mendukung dunia pendidikan.

Bahkan, kehadiran AI pada dunia pendidikan bisa membantu sejumlah hal, seperti bisa menjadi sarana belajar baru, membantu menjelaskan materi, hingga bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih personal.

Lebih lagi, para siswa sekolah tidak perlu sibuk ke perpustakaan atau mencari-cari buku yang memuat suatu informasi.

Sebab, hadirnya AI bisa menggantikannya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan siswa meskipun tetap harus diverifikasi lagi.

Tantangan Guru Menjaga Kemandirian Siswa

Meski begitu, kehadiran AI juga berdampak negatif seperti membuat siswa menjadi lebih ketergantungan.

Bahkan, kehadiran AI ditakutkan membuat siswa menjadi tak mandiri dalam menjawab persoalan-persoalan yang ditemukan selama kegiatan belajar mengajar.

Misalnya, siswa menjadi lebih memilih menanyakan ke AI terkait soal-soal yang diberikan ke guru, bukan malah menjawabnya dengan kemampuan sendiri. Sehingga menyulitkan guru untuk menilai kemampuan siswa.

Hal ini sendiri menjadi tantangan bagi guru di daerah. Adi Junianto, guru SMPN 1 Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dia mengaku mengalami kesulitan dalam bagaimana membatasi penggunaan AI yang cukup liar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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