Batik Mega Mendung Jokowi di Persidangan Punya Makna Mendalam, Berikut Filosofinya

JawaPos.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana dengan terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa pada Kamis (5/11).

Dalam persidangan tersebut, Jokowi hadir dengan mengenakan kemeja batik dengan warna putih kecoklatan dengan tambahan aksen biru.

Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Fawarti Gendra Nata Utami membeberkan motif batik yang dikenakan Jokowi tersebut adalah motif Mega Mendung dengan warna Bledekan Solo. "Kalau secara pola ikutnya Mega Mendung Bledakan Solo," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (5/11).

Perempuan yang akrab disapa Fafa Utami itu menjelaskan, busana batik yang dikenakan Jokowi menyimpan simbolik dan makna filosofis yang sangat mendalam.

Batik Mega Mendung sebenarnya merupakan motif batik yang mendapat pengaruh dari Tiongkok dan sangat terkenal berasal dari Kota Cirebon. Biasanya didominasi warna-warna cerah. "Namun, yang dipakai Pak Jokowi adalah motif Mega Mendung dengan nuansa warna bledakan Solo," jelas Fafa.