Soal Roy Suryo yang Ngotot Sebut Ijazahnya Palsu, Jokowi: Saya Nggak Ngerti Logika Berpikirnya

JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran dengan sikap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo. Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu ngotot menuding ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) palsu tanpa pernah melihat ijazah aslinya.

Hal itu diungkap oleh Jokowi saat memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11). Jokowi merasa keberatan dengan keterangan Roy Suryo dalam berbagai kesempatan di media massa maupun di media sosial (medsos).

”Wong melihat ijazah aslinya saja belum pernah, kok sudah bisa menyimpulkan ijazah (saya) palsu, gimana,” sesal Jokowi.

Menurut politisi yang pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut, cara berpikir Roy Suryo keliru. Dia pun mempertanyakan logika berpikir Roy Suryo yang bertubi-tubi menuding bahwa ijazah miliknya palsu. Padahal UGM sebagai institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah bersuara.

”Saya itu kadang-kadang nggak ngerti logika berpikirnya seperti apa,” lanjut Jokowi.

Dalam persidangan yang sama Jokowi memohon kepada majelis hakim, agar diperkenankan menunjukkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut. Dia mengaku sudah berjanji menunjukkan ijazah tersebut. ”Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya,” kata dia di muka persidangan.

Setelah diizinkan oleh majelis hakim, Jokowi lantas berdiri dan membalikan badan ke arah pengunjung sidang. Dia kemudian menunjukkan satu per satu dokumen ijazah yang dia bawa.

Saat tiba di PN Jaktim sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi sudah siap menjalani sidang. Dia menyatakan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah dibawa. Termasuk ijazah asli yang menjadi persoalan. ”Bawa (dokumen ijazah), bawa semua,” kata Jokowi singkat.

Sebelumnya, Jokowi menjawab tudingan ijazah palsu dengan membeber riwayat pendidikannya sejak SD sampai menjadi sarjana. Jokowi memulai penjelasan mengenai studi yang dia tempuh di Solo, Jawa Tengah (Jateng), sampai lulus S1 di UGM.