Soal Roy Suryo yang Ngotot Sebut Ijazahnya Palsu, Jokowi: Saya Nggak Ngerti Logika Berpikirnya

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung menunjukkan ijazah aslinya dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S-1 Universitas Gadjah Mada (UGM) di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran dengan sikap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo. Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu ngotot menuding ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) palsu tanpa pernah melihat ijazah aslinya.
Hal itu diungkap oleh Jokowi saat memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11). Jokowi merasa keberatan dengan keterangan Roy Suryo dalam berbagai kesempatan di media massa maupun di media sosial (medsos).
”Wong melihat ijazah aslinya saja belum pernah, kok sudah bisa menyimpulkan ijazah (saya) palsu, gimana,” sesal Jokowi.
Menurut politisi yang pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut, cara berpikir Roy Suryo keliru. Dia pun mempertanyakan logika berpikir Roy Suryo yang bertubi-tubi menuding bahwa ijazah miliknya palsu. Padahal UGM sebagai institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah bersuara.
”Saya itu kadang-kadang nggak ngerti logika berpikirnya seperti apa,” lanjut Jokowi.
Dalam persidangan yang sama Jokowi memohon kepada majelis hakim, agar diperkenankan menunjukkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut. Dia mengaku sudah berjanji menunjukkan ijazah tersebut. ”Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya,” kata dia di muka persidangan.
Setelah diizinkan oleh majelis hakim, Jokowi lantas berdiri dan membalikan badan ke arah pengunjung sidang. Dia kemudian menunjukkan satu per satu dokumen ijazah yang dia bawa.
Saat tiba di PN Jaktim sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi sudah siap menjalani sidang. Dia menyatakan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah dibawa. Termasuk ijazah asli yang menjadi persoalan. ”Bawa (dokumen ijazah), bawa semua,” kata Jokowi singkat.
Sebelumnya, Jokowi menjawab tudingan ijazah palsu dengan membeber riwayat pendidikannya sejak SD sampai menjadi sarjana. Jokowi memulai penjelasan mengenai studi yang dia tempuh di Solo, Jawa Tengah (Jateng), sampai lulus S1 di UGM.
”Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri (Tirtoyoso) 111 Kota Surakarta, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” bebernya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022