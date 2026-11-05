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Penulis: Syahrul Yunizar
Kamis, 5 November 2026 | 21.19 WIB

Bersaksi di Sidang: Jokowi Sempat 3 Kali Ajukan Judul Skripsi, Dapat Nilai A saat Lulus

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung menunjukkan ijazah aslinya dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S-1 Universitas Gadjah Mada (UGM) di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung menunjukkan ijazah aslinya dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S-1 Universitas Gadjah Mada (UGM) di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa dirinya sempat mengajukan 3 kali judul skripsi sebelum dinyatakan lulus dengan nilai A.

Hal ini dikatakan Jokowi saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terdakwa Roy Suryo, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11). 

”Dalam hal skripsi, saya ingin menyampaikan bahwa skripsi ini kami buat dengan mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro,” kata Jokowi.

Setelah tiga kali mengajukan judul, Prof. Soemitro akhirnya menyetujui judul skripsi Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta. Skripsi itu kemudian digarap sampai tuntas hingga disidangkan oleh dosen penguji, Sofyan Warsito dan P Burhanuddin.

”Saya dinyatakan lulus dengan nilai A, dan kemudian setelah sedikit revisi, skripsi itu saya cetak di Percetakan Perdana, dengan cover dan lembar pengesahan oleh Percetakan Perdana,” beber Jokowi

Ihwal font jenis Times New Roman yang digunakan dan dipersoalkan oleh terdakwa karena disebut belum ada saat Jokowi menuntaskan studi di UGM pada 1985, dia tegas menyatakan bahwa banyak skripsi yang sama menggunakan font tersebut di  Percetakan Perdana.

”Kalau dikatakan bahwa cover-nya pakai Times New Roman yang itu belum ada di tahun 1985, nyatanya ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana itu semuanya juga seperti itu dan bisa. Bukan hanya skripsi saya saja,” ungkapnya. 

Tidak hanya memastikan lulus dari sidang skripsi dengan nilai A, Jokowi juga menunjukkan ijazah asli S1 miliknya. Jokowi memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan menunjukkan ijazah dari UGM tersebut. Dia mengaku sudah berjanji menunjukkan ijazah tersebut. 

Editor: Kuswandi
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