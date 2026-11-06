Soal Putusan MK dan MA Juga Rumor Pemakzulan Gibran, Jokowi: Hormati Hak-Hak di Konstitusi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar panjang soal rumor pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) yang juga anaknya, Gibran Rakabuming Raka usai sidang di PN Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11) malam.
”Kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita. Saya kira itu,” kata Jokowi.
Meski publik memberi atensi besar terhadap persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran, Jokowi tidak terlalu banyak komentar mengenai isu yang menyeret anak sulungnya itu.
Sebelumnya, MA telah mengabulkan permohonan kasasi pembatalan suket penyetaraan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk syarat mendaftar Pilpres 2024. Meski substansi maupun pertimbangannya belum ditulis eksplisit, kabulnya putusan itu berarti Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran dinyatakan tidak sah.
Putusan tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026. Gugatannya diajukan oleh advokat Subhan Palal. Dokumen suket tersebut sebelumnya digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
”Amar putusan: Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian bunyi petikan amar putusan yang dikutip pada Jumat (30/10).
Adapun, Subhan Palal mengajukan tiga tuntutan dalam perkara tersebut. Pertama, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukannya. Kedua, Subhan meminta agar Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran dinyatakan tidak sah.
Ketiga, dia meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya. Yakni Ditjen Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
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