Sidak Koperasi Merah Putih Jakarta, KSP Pastikan Stok Obat Murah Terjamin

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Cakung Timur, Jakarta, Senin (2/11). (Istimewa)
JawaPos.com - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyentuh masyarakat tingkat bawah.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Cakung Timur, Jakarta, Senin (2/11), untuk memastikan ketersediaan gerai obat serta komoditas subsidi bagi warga.
Sidak ini dilakukan guna menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo yang menginginkan KDKMP berfungsi sebagai pusat ekonomi warga sekaligus penyedia apotek desa.
Dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 pada 12 Juli 2026 lalu, Presiden menegaskan pentingnya akses obat murah hingga ke tingkat desa.
Di lokasi sidak, Listyo meninjau langsung kesiapan gerai obat yang pasokan serta pembinaannya didukung oleh Kementerian Pertahanan RI.
Suplai obat-obatan tersebut disalurkan melalui Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan (Baharwathan) Kemhan RI dan Apotek Farmasi Pertahanan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN).
"Hari ini saya sengaja memang melaksanakan inspeksi mendadak di KDKMP Cakung Timur. Untuk mengetahui langsung terkait dengan tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden, khususnya ketersediaan obat dan juga barang-barang subsidi," ujar Listyo.
Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh jajaran pertahanan. "Kami mengucapkan terima kasih atas support Gerai Obat dari Kementerian Pertahanan RI melalui Baharwathan Kemhan," tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan didampingi oleh Kabaharwathan Kemhan RI Laksamana Madya TNI Ir. Supo Dwi Diantara, Kepala Sekretariat KSP Prof. Achmad Tjahja Nugraha, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Guruh Muamar Khadafi, Sekretaris Baharwathan Mayjen TNI Rio Hendrawan Alin Putra, serta Kapuslola Farmasi Pertahanan Marsma TNI Dadang.
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