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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.36 WIB

Menhub Minta Ramp Check Seluruh Moda Transportasi Jelang Masa Mudik Nataru

Ramp check kapal penumpang dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran jelang Nataru. (Istimewa) - Image

Ramp check kapal penumpang dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran jelang Nataru. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengintensifkan pengawasan keselamatan transportasi melalui ramp check di seluruh moda.

Hal ini dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya perjalanan menggunakan transportasi umum jelang masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027).

Langkah pengetatan pemeriksaan sarana ini akan menyasar angkutan jalan, kapal laut, penyeberangan, pesawat udara, hingga kereta api demi menjamin kelaikan operasi.

Dudy menjelaskan, ramp check berfungsi sebagai upaya antisipasi dini guna mendeteksi potensi ancaman keselamatan sebelum seluruh armada diterjunkan melayani masyarakat.

"Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh," ujarnya, dikutip Sabtu (31/10).

Personel Kemenhub bersama operator transportasi diinstruksikan langsung untuk menindaklanjuti setiap temuan di lapangan agar standar keselamatan angkutan umum tetap terjaga secara optimal.

Digitalisasi Pengawasan Angkutan Darat

Di sektor transportasi darat, Dirjen Perhubungan Darat memfokuskan pengawasan pada kelaikan armada bus umum.

Pengawasan ini ditopang oleh pemanfaatan aplikasi MitraDarat yang dioperasikan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) bersama dinas perhubungan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Integrasi sistem digital tersebut memungkinkan pendataan hasil pemeriksaan terkoneksi langsung dengan basis data perizinan angkutan.

Sehingga proses evaluasi terhadap armada yang belum memenuhi syarat keselamatan dapat berjalan presisi.

Editor: Bayu Putra
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