Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.39 WIB

Banten hingga Nabire Diprediksi Hujan lebat, Gelombang Laut Bisa Capai 4 Meter

Ilustrasi hujan ekstrem. (Antara/BMKG) - Image

Ilustrasi hujan ekstrem. (Antara/BMKG)

JawaPos.com – Sejumlah kota besar di Indonesia diprakirakan bakal mengalami hujan ringan hingga lebat, yang bisa disertai kilat dan angin kencang pada Sabtu (31/10).

Hal itu disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Medayu, sebagaimana dilansir dari Antara.

secara umum dinamika atmosfer hari ini menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin, dan pertemuan angin di perairan utara Brunei Darussalam dan perairan timur Filipina.

Kondisi itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah tersebut.

Karena itu, BMKG memprakirakan sejumlah kota berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang pada hari ini.

Di antaranya Kota Serang (Banten), Pontianak (Kalimantan Barat), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Manado (Sulawesi Utara), dan Nabire (Papua Tengah).

Di luar tujuh wilayah tersebut, sejumlah kota besar lainnya diprakirakan bakal mengalami hujan ringan. 

Yaitu wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang, Samarinda, Makassar, Mamuju, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Berbeda dengan sebagian besar wilayah, ada empat kota besar yang hari ini diprakirakan berawan, yakni Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, dan Kendari.

Di laut, BMKG memprakirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudera Hindia, mulai dari barat Sumatera, selatan Banten, hingga Nusa Tenggara Timur.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Strawberry Raindrop Agar-Agar, Dessert Kenyal dan Segar untuk Cuaca Panas - Image
Kuliner

Resep Strawberry Raindrop Agar-Agar, Dessert Kenyal dan Segar untuk Cuaca Panas

Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.38 WIB

Hujan Mulai Guyur Sumatera dan Kalimantan, BNPB Maksimalkan Modifikasi Cuaca - Image
Nasional

Hujan Mulai Guyur Sumatera dan Kalimantan, BNPB Maksimalkan Modifikasi Cuaca

Senin, 26 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Cuaca Terik Bukan Halangan, Begini Cara Aman dan Nyaman Untuk Tetap Berolahraga - Image
Lifestyle

Cuaca Terik Bukan Halangan, Begini Cara Aman dan Nyaman Untuk Tetap Berolahraga

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.22 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore