Banten hingga Nabire Diprediksi Hujan lebat, Gelombang Laut Bisa Capai 4 Meter

JawaPos.com – Sejumlah kota besar di Indonesia diprakirakan bakal mengalami hujan ringan hingga lebat, yang bisa disertai kilat dan angin kencang pada Sabtu (31/10).

Hal itu disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Medayu, sebagaimana dilansir dari Antara.

secara umum dinamika atmosfer hari ini menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin, dan pertemuan angin di perairan utara Brunei Darussalam dan perairan timur Filipina.

Kondisi itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah tersebut.

Karena itu, BMKG memprakirakan sejumlah kota berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang pada hari ini.

Di antaranya Kota Serang (Banten), Pontianak (Kalimantan Barat), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Manado (Sulawesi Utara), dan Nabire (Papua Tengah).

Di luar tujuh wilayah tersebut, sejumlah kota besar lainnya diprakirakan bakal mengalami hujan ringan.

Yaitu wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang, Samarinda, Makassar, Mamuju, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Berbeda dengan sebagian besar wilayah, ada empat kota besar yang hari ini diprakirakan berawan, yakni Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, dan Kendari.