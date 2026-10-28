Rumuskan Empat Poin Sumpah Pemuda Transformatif

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Isfan Try Sutrisno. (Dok/PKP)
JawaPos.com - Tantangan moral seperti korupsi dan penyebaran hoaks menjadi sorotan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Isfan Try Sutrisno menyerukan gerakan bertajuk Sumpah Pemuda Transformatif. Dia mengajak generasi muda menjadikan nilai persatuan sebagai pedoman dalam perilaku sehari-hari.
“Pemuda hari ini perlu bersumpah untuk tetap jujur dan beradab,” ujar Isfan dalam pernyataannya menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Menurut Isfan, tantangan persatuan saat ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan suku dan agama. Degradasi moral, korupsi, hoaks, pudarnya sopan santun, serta meningkatnya egoisme juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Persatuan tidak akan bertahan di tengah bangsa yang kehilangan integritasnya,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PKP merumuskan empat poin Sumpah Pemuda Transformatif. Poin pertama adalah satu bangsa, satu etika.
Isfan mengajak generasi muda menerapkan toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menggunakan media sosial. Pemuda juga diharapkan menyebarkan informasi yang benar dan menghindari konten yang memicu kebencian.
Poin kedua adalah gotong royong melawan apatisme. Menurut Isfan, energi generasi muda perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bentuknya antara lain pemberdayaan ekonomi komunitas, pelestarian lingkungan, dan dukungan terhadap pendidikan di daerah tertinggal.
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