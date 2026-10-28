Kemenhub Antisipasi Puncak Arus Mudik Nataru 2026 pada 24-25 Desember

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus pergerakan masyarakat pada libur Natal 2026 bakal jatuh pada 23–24 Desember.
Kemudian, pergerakan pra-Tahun Baru 2027 diperkirakan memuncak pada 30–31 Desember.
Mengantisipasi lonjakan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan skema pengalihan arus, inspeksi kelaikan armada bus, hingga penyediaan program mudik gratis.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menginstruksikan jajarannya untuk memperketat koordinasi lintas sektor demi memetakan titik rawan kecelakaan dan kemacetan di berbagai jalur utama maupun titik simpul transportasi.
"Puncak arus pergerakan orang pra Natal diprediksi jatuh pada tanggal 23-24 Desember 2026, sementara pasca Natal diprediksi pada tanggal 27-28 Desember 2026," ujar Dirjen Aan, dikutip Rabu (28/10).
Sementara itu, pergerakan pra-Tahun Baru 2027 diperkirakan memuncak pada 30–31 Desember 2026, dengan arus balik pasca-Tahun Baru pada 3–4 Januari 2027.
Pemeriksaan Armada Bus dan Pengawasan Jalur Rawan
Untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, Ditjen Hubdat memfokuskan pengawasan pada kelaikan armada serta kesiapan fasilitas operasional. Rampcheck berkala bakal diterapkan pada bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) maupun bus pariwisata.
Pemeriksaan menyeluruh ini mencakup kesiapan fisik pengemudi, pemetaan titik rawan kecelakaan dan kemacetan, pengawasan angkutan barang, hingga kesiapan terminal di berbagai wilayah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022