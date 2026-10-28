Kemenhub Antisipasi Puncak Arus Mudik Nataru 2026 pada 24-25 Desember

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus pergerakan masyarakat pada libur Natal 2026 bakal jatuh pada 23–24 Desember.

Kemudian, pergerakan pra-Tahun Baru 2027 diperkirakan memuncak pada 30–31 Desember.

Mengantisipasi lonjakan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan skema pengalihan arus, inspeksi kelaikan armada bus, hingga penyediaan program mudik gratis.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menginstruksikan jajarannya untuk memperketat koordinasi lintas sektor demi memetakan titik rawan kecelakaan dan kemacetan di berbagai jalur utama maupun titik simpul transportasi.

"Puncak arus pergerakan orang pra Natal diprediksi jatuh pada tanggal 23-24 Desember 2026, sementara pasca Natal diprediksi pada tanggal 27-28 Desember 2026," ujar Dirjen Aan, dikutip Rabu (28/10).

Sementara itu, pergerakan pra-Tahun Baru 2027 diperkirakan memuncak pada 30–31 Desember 2026, dengan arus balik pasca-Tahun Baru pada 3–4 Januari 2027.

Pemeriksaan Armada Bus dan Pengawasan Jalur Rawan

Untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, Ditjen Hubdat memfokuskan pengawasan pada kelaikan armada serta kesiapan fasilitas operasional. Rampcheck berkala bakal diterapkan pada bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) maupun bus pariwisata.