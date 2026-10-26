Viral! Tikus Asik Makan di Meja Solaria, Netizen Minta Manajemen Berbenah

JawaPos.com - Solaria tengah menjadi perbincangan hangat jagat maya. Sebab, terekam video sedang terdapat seekor tikus yang menggerogoti sisa makanan di atas meja makan yang diduga milik Solaria.

Hal ini diviralkan oleh akun @sissycantikkkkkkk pada media sosial Thread. Akun tersebut meminta agar masalah ditangani dengan cepat. Pasalnya, dirinya merasa terganggu dengan penampakan itu.

“Tolong pihak manajemen Solaria, untuk kenyamanan bersama, bisa di handling dengan cepat permasalahan seperti ini, karena saya makan sudah sangat terganggu dengan ini. mengingat Solaria itu sekelas restoran, bukan dagang pinggir jalan dan bisa lebih dijaga kebersihannya. Terimakasih. @update.solaria,” ungkapnya.

Sissy pun tak ingin mengungkap dimana lokasi Solaria tersebut. Sebab, dia ingin Solaria melakukan perbaikan dari penampakan yang ditemukannya.

“Aku pengen Solaria perbaikan dari kasus ini, aku tidak ada judgemental ke karyawan langsung, mungkin kerabat atau teman kalian ada disana, dan aku sangat menjaga privacy pekerja disana, tapi tolong untuk nama besar restorannya aja perbaikan dengan sangat, dengan harapan adanya video ini bisa tersebar baik itu mulut ke mulut atau post by post, biar sampai ke kuping manajemen atas Solaria,” tukasnya.

Menariknya, hal ini turut ditanggapi oleh netizen. Salah satunya, @amicin0810 yang menegaskan perihal ini bukan tanggung jawab Solaria.

“Mallnya mention kak, soalnya ini tuh bukan tanggung jawab solaria aja. Tikus di mall tuh banyaaaaaak bgt, kalo penanganan mallnya buruk, yang nyewa bisa kena juga kaya Solaria ini,” ungkapnya.

Bahkan, terdapat pula netizen yang mengaku kaget dengan penemuan ini. “Jujurly aku suka banget ke Solaria, tapi belum pernah sih menemukan hal begini. Semoga pihak Solaria bisa lebih cepat tanggap dengan kebersihan dan hal-hal lainnya,” tutur @yves.shb.