Daftar Pelanggaran yang Diincar Polisi Selama Operasi Patuh 2026

Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya selama 2 pekan, Mulai 26 Oktober-8 November 2026. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Sejumlah pelanggaran lalu lintas menjadi atensi petugas gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya pada 26 Oktober-8 November 2026.
Utamanya pelanggaran lalu lintas yang kasat mata atau terlihat secara langsung di jalan raya.
Misalnya pengguna sepeda motor tidak menggunakan helm atau memakai helm tidak SNI, menerobos lampu dan rambu lalu lintas, melawan arus, melintas di atas pedestrian, masuk jalur transjakarta, tidak mengenakan sabuk pengamanan, penumpang dan muatan melebihi kapasitas, serta pelanggaran lain yang tampak.
”Dalam pelaksanaannya nanti, Operasi Patuh Jaya ditujukan kepada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang meresahkan dan membahayakan keselamatan berlalu lintas,” kata Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto pada Senin (26/10).
Meski begitu, Dadang menekankan bahwa penegakan hukum adalah opsi terakhir yang diambil polisi.
Selama masyarakat pengguna jalan bisa diedukasi, petugas gabungan diminta untuk melakukan edukasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Sehingga kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas tumbuh.
Metode penindakan yang dilakukan ada 2. Pertama menggunakan cara konvensional, yakni tilang manual. Kedua mengandalkan teknologi ETLE yang sudah terpasang di Jakarta dan sekitarnya.
”Yang konvensional, saya minta nanti pak Dirlantas diberikan kepada petugas-petugas tertentu saja. Supaya benar-benar selektif. Perwira yang sudah ditunjuk, ada sertifikasinya, secara integritas juga ini (diperhatikan). Jadi, tidak bisa anggota melakukan penindakan sembarangan,” terang dia.
Jenderal bintang tiga Polri itu memastikan, sebelum pelaksanaan Operasi Patuh Jaya, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh jajaran memetakan titik rawan pelanggaran dan kecelakaan dengan mengidentifikasi faktor penyebabnya.
Mulai dari kondisi jalan, penerangan, rambu, hingga pengawasan lalu lintas, seluruhnya dihitung potensinya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022