Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 25 Oktober 2026 | 07.05 WIB

Kemenag Gagas Gerakan Bersarung Sepekan Sekali bagi ASN

Menag Nasaruddin Umar gagas gerakan bersarung dan berpeci sepekan sekali. (Istimewa) - Image

Menag Nasaruddin Umar gagas gerakan bersarung dan berpeci sepekan sekali. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Agama menggagas gerakan bersarung dan berpeci sepekan sekali sebagai upaya merawat identitas budaya Nusantara sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap tradisi bangsa dalam momen peringatan Hari Santri 2026.

”Festival sarung dan peci ini sebetulnya harus menjadi sebuah kegiatan rutin di Kementerian Agama. Saya setuju kalau seandainya teman-teman sepakat, sekali seminggu kita pakai sarung dan peci,” ujar Menag Nasaruddin Umar dilansir dari Antara, Sabtu (24/10).

Gagasan itu disampaikan Menag saat membuka Festival Sarung dan Peci Santri 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pesantren ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri 2026.

Meski demikian, Menag menegaskan gagasan tersebut tidak perlu diterapkan sebagai kewajiban.

Penggunaannya dapat menjadi anjuran yang tetap mempertimbangkan kondisi, kenyamanan, dan kebutuhan pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurut Nasaruddin, sarung dan peci bukan sekadar pakaian tradisional yang melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Keduanya memiliki perjalanan sejarah, filosofi, dan nilai sosial yang turut membentuk identitas kebangsaan.

Menurut dia, sarung memiliki makna yang mencerminkan kebersamaan, kesetaraan, dan kebebasan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenag Buka Pendaftaran PPG Daljab 2026 Guru Madrasah, Catat Tanggalnya dan Syaratnya - Image
Pendidikan

Kemenag Buka Pendaftaran PPG Daljab 2026 Guru Madrasah, Catat Tanggalnya dan Syaratnya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Kemenag dan Waketum PBNU Luncurkan Pesantren Adaptif Mandiri, Santri 5.0, serta Dakwah Digital - Image
Islami

Kemenag dan Waketum PBNU Luncurkan Pesantren Adaptif Mandiri, Santri 5.0, serta Dakwah Digital

Jumat, 23 Oktober 2026 | 00.46 WIB

Terakhir Hari Ini! Kemenag Buka Beasiswa Penyelesaian S2 & S3, Cek Syaratnya - Image
Pendidikan

Terakhir Hari Ini! Kemenag Buka Beasiswa Penyelesaian S2 & S3, Cek Syaratnya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore