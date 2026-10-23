Kemenag Buka Pendaftaran PPG Daljab 2026 Guru Madrasah, Catat Tanggalnya dan Syaratnya

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membuka pendaftaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2026 bagi guru madrasah. (Istimewa).
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membuka pendaftaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2026 bagi guru madrasah.
Pendaftaran dibuka mulai Rabu 21/10/2026 hingga 27 Oktober 2026 secara daring melalui sistem EMIS GTK (https://emisgtk.kemenag.go.id/).
Program ini ditujukan bagi guru madrasah yang belum memiliki sertifikat pendidik. Calon peserta mendaftar lewat akun masing-masing. Setelah pendaftaran, verifikasi dan validasi (verval) dilakukan pada 21-29 Oktober 2026 di sistem yang sama.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Fesal Musaad, mengatakan Kemenag telah menerbitkan surat edaran pembukaan pendaftaran kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.
"Kami berharap guru yang memenuhi syarat mendaftar sesuai jadwal yang telah ditetapkan," kata dia dikutip Kamis (22/10).
Calon peserta harus memenuhi ketentuan berikut:
- Terdaftar aktif sebagai guru pada satuan administrasi pangkalan (satminkal);
- Diangkat sebagai guru paling lambat 31 Desember 2025,
- Berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi PPG;
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