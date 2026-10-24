Tak Perlu Antre di Satpas, Begini Cara Perpanjang dan Cetak SIM Lewat Kios SIM

JawaPos.com - Memperpanjang SIM sekarang tampak lebih mudah. Sebab, proses perpanjangannya bisa dilakukan secara online. Setelahnya, SIM fisik bisa dicetak dengan mesin pencetak SIM atau Kios SIM.

Adapun Korlantas Polri telah menghadirkan Kios SIM atau mesin percetakan SIM mandiri khusus SIM A dan SIM C. Inovasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen berkendara.

Dengan hadirnya Kios SIM, masyarakat yang ingin memperpanjang SIM jadi bebas antre di Satpas dan proses menjadi jauh lebih cepat.

Cara Daftar Online untuk Cetak SIM di Kios SIM!

1. Mendaftar secara online di aplikasi Digital Korlantas Polri

2. Ajukan perpanjangan SIM dengan memasukan data SIM yang lama dan pilih Satpas Penerbit Ditlantas Polda Metro Jaya

3. Pada metode pengambilan, pilih ‘Ambil Sendiri di Mesin Kios SIM’

4. Harap data dilengkapi beserta dokumen pendukung

5. Harap sudah melakukan tes kesehatan dan psikologi

6. Masukan nomor rekening pengembalian dan lakukan pengajuan hingga proses pembayaran selesai

7. Tunggu dan akan muncul notifikasi ‘SIM Digital Berhasil Diterbitkan’

8. Untuk mencetak, informasi titik Kios SIM bisa dilihat pada aplikasi