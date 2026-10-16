Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 16 Oktober 2026 | 12.58 WIB

Kebakaran di Tanjung Puting Sulit Dijangkau, Pemerintah Bikin Jalur 1,5 Kilometer dan Buat Sumur Bor

Manggala Agni Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pemadaman kebakatan hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Kalimantan. (Kemenhut) - Image

Manggala Agni Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pemadaman kebakatan hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Kalimantan. (Kemenhut)

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Kamis (15/10). Hasil peninjauan tersebut mendorong pemerintah menyiapkan akses darat sepanjang 1,5 kilometer dan pembangunan puluhan sumur bor untuk mempercepat pemadaman.

Peninjauan dilakukan setelah tim melakukan pemetaan titik api menggunakan drone thermal. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Pesalat, mengingat titik kebakaran di kawasan tersebut berada paling dekat dengan zona inti Taman Nasional Tanjung Puting.

Dalam peninjauan itu, Raja Juli dan Zainul Arifin menyusuri Sungai Sekonyer menggunakan kelotok untuk mendekati lokasi kebakaran. Namun, upaya menjangkau titik api menghadapi kendala karena akses melalui sungai sangat dipengaruhi kondisi pasang surut.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah memutuskan membuka jalur darat menuju lokasi kebakaran di Pesalat. Pembukaan jalur sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer itu diharapkan mempermudah pergerakan personel sekaligus pengangkutan peralatan pemadaman.

“Daripada kita mengandalkan jalur sungai yang pasang surut itu, tadi Pak Pangdam sudah ambil keputusan. Insyaallah kita akan justru akan kita tembus jalur darat. Sudah dihitung sekitar 1,5 kilometer,” kata Raja Juli.

Pembangunan akses darat tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat setempat, TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, hingga para relawan. Kehadiran jalur ini diharapkan membuat proses pemadaman lebih efektif tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kondisi sungai.

Selain membuka jalur darat, pemerintah juga merencanakan pembangunan sekitar 30 hingga 40 sumur bor di sepanjang akses menuju titik kebakaran. Sumur-sumur tersebut akan ditempatkan pada jarak tertentu agar pasokan air tersedia lebih dekat dengan lokasi pemadaman.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Karhutla Tanjung Puting jadi Sorotan, Menhut Ajak Relawan Bergerak Bersama - Image
Nasional

Karhutla Tanjung Puting jadi Sorotan, Menhut Ajak Relawan Bergerak Bersama

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Penanganan Karhutla, WALHI Kalbar Minta Penegakan Hukum terhadap Korporasi-Perlindungan Kesehatan - Image
Berita Daerah

Penanganan Karhutla, WALHI Kalbar Minta Penegakan Hukum terhadap Korporasi-Perlindungan Kesehatan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.55 WIB

Kemenhut Tangani 290 Satwa Liar Korban Karhutla, Termasuk 96 Orangutan - Image
Nasional

Kemenhut Tangani 290 Satwa Liar Korban Karhutla, Termasuk 96 Orangutan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.22 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore