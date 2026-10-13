KPK Amankan Uang Rp 1,4 Miliar hingga Logam Mulai dari OTT Sestama BNPB

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Selasa (13/10). Tim penindakan KPK mengamankan uang tunai senilai Rp 1,4 miliar dalam operasi senyap tersebut.

Praktik rasuah itu diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, serta dana siap pakai di lingkungan BNPB. "Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jogjakarta Selasa malam.

Selain uang tunai, tim penindakan KPK juga turut mengamankan logam mulia. Namun, KPK belum mengungkap besaran uang tunai tersebut.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas," ujarnya.