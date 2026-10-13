Kepatuhan Operator soal Perlindungan Sisa Kuota Baru 50-70 %, Menkomdigi Beri Peringatan

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta operator seluler meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan ketentuan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Meutya menyebut seluruh operator seluler telah menerapkan mekanisme perlindungan kuota, termasuk akumulasi sisa kuota yang belum terpakai atau rollover.

Meski demikian, hasil evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan penerapan kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

“Kalau disebut kepatuhannya, ya 50, 60, 70 persen dari para operator. Karena memang sudah melakukan, namun belum sepenuhnya,” kata Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Selasa (13/10).

Ia mengatakan Kemkomdigi telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan sisa kuota internet oleh operator seluler. Pemerintah juga telah memberikan kesempatan kepada masing-masing operator untuk menyesuaikan layanan mereka agar sesuai dengan aturan yang berlaku.