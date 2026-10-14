Listrik di Batam Padam Massal, Komdigi masih Dalami Penyebabnya 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan sambutan disela-sela peluncuran GEBUK JUDOL (Ronde 3 di Jakarta, Kamis (1/10). (Dok/Kemkomdigi)
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pemerintah masih menyelidiki penyebab gangguan listrik yang melanda Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (12/10).
Hingga Selasa (13/10), pemerintah belum mengambil kesimpulan terkait insiden tersebut karena proses koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) masih berlangsung.
Meutya mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu hasil pembahasan bersama instansi terkait untuk mengetahui penyebab gangguan kelistrikan tersebut.
"Kita masih melihat kejadian di Batam ini, jadi kita belum dapat menyampaikan apapun sambil tim kita berkomunikasi dengan lintas sektoral," katanya di Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa, (13/10).
Dia menegaskan, belum ada kesimpulan yang dapat disampaikan kepada publik sebelum koordinasi lintas kementerian dan lembaga selesai dilakukan.
Di sisi lain, Direktur Utama Telkomsel Nugroho memastikan pemadaman listrik di Batam tidak mengganggu layanan telekomunikasi operator tersebut. Menurut dia, jaringan Telkomsel tetap beroperasi karena didukung kapasitas baterai cadangan dan sejumlah generator set (genset) yang telah disiapkan.
"Kita alhamdulillah tidak ada impact-nya terhadap jaringan telekomunikasi di Telkomsel, karena kebetulan kita punya kapasitas baterai backup-nya cukup selama periode pemadaman itu dan ditambah lagi beberapa genset yang kita standby," ia menjelaskan.
Nugroho menambahkan, seluruh perangkat dan infrastruktur telekomunikasi Telkomsel juga tetap dalam kondisi aman serta berfungsi normal selama pemadaman listrik berlangsung di Kota Batam.
Sementara itu PT PLN Batam telah buka suara terkait dengan gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik meluas di Kota Batam dan sekitarnya pada Senin (12/10).
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