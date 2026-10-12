Prabowo Perintahkan Penanganan Karhutla Diperkuat, 639 Hektare Lahan Masih Terbakar

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Senin (12/10).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seluruh sumber daya diminta dikerahkan secara maksimal guna mempercepat pemadaman api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Senin (12/10). Pertemuan itu diikuti Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi tersebut.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima pemaparan mengenai situasi terkini kebakaran hutan dan lahan, termasuk berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan titik-titik kebakaran.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
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