Survei Celios-Kabinet Bayangan: 75 Persen Publik Stres Akibat Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran



JawaPos.com - Sebanyak 75 persen publik dinilai mengaku stres dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diketahui setelah survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.

"75 persen responden merasa stres akibat kebijakan yang dibuat pemerintah," kata Direktur Utama CELIOS, Bhima Yudhistira, Senin (12/10).

Bahkan, dalam survei itu juga disebutkan bahwa sebanyak 67 persen publik dibuat stres oleh prilaku Prabowo Subianto.

Survei yang dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 dalam rangka memotret dua tahun kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran genap memasuki masa dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026.

Survei tersebut dilakukan secara terpisah untuk masyarakat umum, dan kelompok ahli, dengan metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok.

Pengumpulan data mulai dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei itu menyasar 1.142 responden.

Survei masyarakat umum menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads, yang kemudian dilengkapi dengan pembobotan (weighting) untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan.

Sedangkan survei ahli menggunakan snowball sampling untuk menjangkau responden dengan keahlian dan pengalaman yang relevan.