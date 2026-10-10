Kawal Penerbitan Sertifikat Halal, Ombudsman Buka Posko Daring untuk Terima Aduan

Ombudsman membuka Posko Pengaduan Daring untuk mengawal pelayanan pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal. (Ombudsman)
JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka Posko Pengaduan Daring untuk mengawal pelayanan pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal. Posko itu siap menerima aduan masyarakat yang mengalami kendala. Khususnya menjelang batas sertifikasi halal Oktober tahun ini.
Komisioner Ombudsman Maneger Nasution menegaskan bahwa halal merupakan hak publik dan bukan sekadar label. Karena itu, pihaknya ikut terlibat aktif untuk memberikan layanan. Tujuannya agar masyarakat segera mendapatkan kepastian produk yang dikonsumsi dan digunakan memenuhi ketentuan jaminan halal.
”Oleh karena itu, proses sertifikasi harus dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan, serta tidak menyulitkan pelaku usaha maupun masyarakat,” ucap Maneger pada Sabtu (10/10).
Posko Pengaduan Daring itu dibuka oleh Ombudsman sebagai tindak lanjut kesepakatan antara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat. Langkah itu sejalan dengan agenda strategis nasional Asta Cita Presiden.
Khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjamin kedaulatan serta keamanan pangan, dan mengukuhkan posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi syariah global melalui kepastian legalitas dan daya saing produk.
Sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman menjalankan tugas pengawasan dan penanganan laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pengawasan itu menjadi penting untuk memastikan pelaku usaha memperoleh akses pelayanan yang jelas, transparan, dan memiliki kepastian penyelesaian. Berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut, Maneger menyatakan, kehadiran Ombudsman untuk memastikan proses sertifikasi halal berjalan tanpa kendala.
Melalui posko tersebut, masyarakat dan pelaku usaha bebas menyampaikan pengaduan terkait informasi persyaratan dan prosedur layanan yang tidak jelas, kendala pendaftaran atau gangguan pada aplikasi SIHALAL. Selain itu, kesulitan mengakses layanan pendampingan P3H atau pemeriksaan oleh auditor LPH juga bisa dilaporkan.
Apalagi jika muncul dugaan permintaan uang atau imbalan di luar ketentuan, tidak adanya kepastian waktu penerbitan sertifikat halal, pengaduan kepada penyelenggara layanan tidak ditindaklanjuti. Ombudsman memastikan siap menerima aduan masyarakat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022