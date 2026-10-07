6 Bulan jadi Sandera Perompak di Somalia, 4 Kru Kapal MT Honour 25 Pulang ke Indonesia

Sebanyak 4 kru Kapal MT Honour 25 berpaspor Indonesia akhirnya bebas. Sejak April lalu, mereka menjadi sandera perompak di Somalia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama instansi terkait lainnya membebaskan dan memulangkan mereka ke tanah air pada Selasa (6/10).

JawaPos.com - Sebanyak 4 kru Kapal MT Honour 25 berpaspor Indonesia akhirnya bebas. Sejak April lalu, mereka menjadi sandera perompak di Somalia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama instansi terkait lainnya membebaskan dan memulangkan mereka ke tanah air pada Selasa (6/10).

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir. Atas kepulangan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) itu, Sugiono menyampaikan rasa syukur.

”Setelah melalui perjalanan panjang, saudara-saudara kita bisa kembali dengan selamat ke Tanah Air, ke pangkuan keluarga mereka tercinta,” kata dia dikutip pada Rabu (7/10).

Lebih kurang 6 bulan, mereka menjadi korban bajak laut. Kini para WNI tersebut bisa menghirup udara segar. Sugiono memastikan bahwa tindak lanjut proses pemulangan, termasuk perawatan kesehatan bagi para WNI terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan yang sama, Arrmanatha menyampaikan, proses pembebasan para WNI tersebut memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya otoritas di Somalia, koordinasi dilakukan dengan pemilik kapal.

”Sejak awal Kementerian Luar Negeri telah melakukan diplomasi dengan berbagai pihak. Koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan Pemerintah Somalia dan pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal,” terang dia.

Menurut Arrmanatha, peran Sugiono yang kala itu masih bertugas sebagai menlu juga sangat besar. Dia menyebut, Sugiono memimpin langsung upaya pembebasan para WNI dan memberikan perhatian sangat tinggi dalam proses perundingan maupun upaya-upaya pembebasan para ABK tersebut.