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Djati Waluyo
Jumat, 2 Oktober 2026 | 01.16 WIB

Jabat Wamenkeu, Luky Alfirman Pernah Loloskan Anggaran Pengadaan Motor Listrik MBG

Wamenkeu Luky Alfirman. (Bank Mandiri) - Image

Wamenkeu Luky Alfirman. (Bank Mandiri)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Luky Alfirman menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta Kamis (1/10), setelah sebelumnya dicopot dari posisi Direktur Jenderal Anggaran oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Luky ditunjuk menjadi Wamenkeu untuk mendampingi Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama dua Wamenkeu lainnya, yakni Juda Agung dan Nurkholisoh Ibnu Aman.

Pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1970 itu bukanlah sosok baru di ruang lingkup Kementerian Keuangan. Ia telah berkarier di Kemenkeu sejak 1 Maret 1995 atau lebih dari tiga dekade.

Luky  merupakan lulusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994. Luky kemudian melanjutkan pendidikan ekonomi di University of Colorado Boulder, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Arts in Economics pada 2000 serta Ph.D. bidang ekonomi pada 2004.

Karier Luky

Karier Luky di Kemenkeu diawali dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia pernah menduduki sejumlah posisi, antara lain Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi, hingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Kariernya kemudian berlanjut ke bidang kebijakan fiskal. Pada 2011, Luky dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN sebelum kemudian menjabat Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Pada 2015, ia ditunjuk sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, posisi yang juga dikenal sebagai chief of staff Menteri Keuangan.

Luky kemudian menduduki sejumlah posisi strategis di level eselon I. Pada November 2017, ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 

Editor: Bintang Pradewo
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