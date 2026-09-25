5 Korban Meninggal KM Virgo Transport 8 Terdampar Ratusan Km dari Titik Karam

Tim SAR Gabungan menyiapkan 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 untuk dibawa menggunakan helikopter ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/9). (Basarnas)
JawaPos.com - Tim SAR Gabungan kembali berhasil mengevakuasi 10 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di laut Jawa pada hari ke-13, Jumat (25/9) hingga pukul 12.00 Wita.
Dari 10 korban itu, lima di antaranya ditemukan terdampar ratusan kilometer dari lokasi tenggelamnya kapal.
Kepala Basarnas M Syafii menjelaskan, lima korban berhasil dievakuasi oleh tim penyelam gabungan Basrnas dari badan kapal.
"Lima korban kemudian dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai dan akan dievakuasi melalui udara menggunakan Heli HR-3601 ke Lanud Syamsudin Nooer," kata Syafii, Jumat (25/9).
Sementara, lima korban lainnya ditemukan ratusan kilometer dari titik tenggelamnya KM Virgo Transport 8, yakni di kawasan pesisir Kalimantan Tengah dekat Teluk Kumai.
Tiga korban ditemukan di sekitar delta sungai di area PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, sedangkan dua korban ditemukan di Sandurian Kabupaten Seruyan.
"Korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut," katanya.
Dengan demikian, dari 243 manifes atau data penumpang, 160 telah ditemukan. 108 selamat, 52 orang meninggal dunia, dan 83 orang lainnya masih dalam pencarian.
Syafii mengatakan bahwa pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan udara dengan mengerahkan seluruh sumber daya SAR yang tersedia.
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Dia memastikan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
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