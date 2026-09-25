Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 25 September 2026 | 18.48 WIB

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Seret Nama Ferdy Sambo hingga Harvey Moeis

Salah satu fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman di kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong. (Istimewa)

JawaPos.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian setelah Ombudsman RI mengungkap adanya fasilitas mewah di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan tim Ombudsman, ditemukan sebuah bangunan yang memiliki sejumlah fasilitas layaknya rumah tinggal. Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga.

Temuan tersebut kemudian memunculkan informasi mengenai sejumlah narapidana yang disebut pernah atau masih menggunakan fasilitas tersebut. Di antara nama yang mencuat adalah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan terpidana kasus korupsi tata kelola timah, Harvey Moeis.

Berdasarkan informasi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), pada Jumat (25/9), Ferdy Sambo disebut berada di kawasan yang dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Selain itu, Sambo juga disebut beberapa kali berada di blok yang berada di sekitar gereja.

Nama Harvey Moeis juga disebut sebagai salah satu narapidana yang memperoleh fasilitas tersebut. Harvey merupakan terpidana dalam perkara korupsi tata kelola perdagangan timah.

Selain Harvey, sejumlah terpidana dalam perkara Asabri juga disebut mendapatkan fasilitas serupa. Mereka antara lain Heru Hidayat, Teddy Tjokrosaputro, Pieter Rasiman, serta Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Nama-nama lain yang disebut terkait fasilitas tersebut berasal dari perkara importasi gula, yakni Wisnu Hendraningrat, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, dan Tony Wijaya Ng. Serta, Bambang Rianto yang merupakan terpidana perkara Waskita Karya juga disebut masuk dalam daftar tersebut.

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, yang kini menjalani pidana di Lapas Cibinong, turut disebut memperoleh fasilitas mewah tersebut. Begitu pula Indra Kesuma alias Indra Kenz, terpidana perkara Binomo dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ada Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, KPK, Kejagung, dan Polri Didorong Ikut Bertindak - Image
Kasuistika

Ada Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, KPK, Kejagung, dan Polri Didorong Ikut Bertindak

Jumat, 25 September 2026 | 06.30 WIB

Temukan Mobil Mewah di Lapas Cibinong, Ombudsman Cari Tahu Pemiliknya - Image
Nasional

Temukan Mobil Mewah di Lapas Cibinong, Ombudsman Cari Tahu Pemiliknya

Jumat, 25 September 2026 | 01.48 WIB

Sidak di Lapas Cibinong Memanas, Ombudsman Tidak Akan Ambil Langkah Hukum - Image
Nasional

Sidak di Lapas Cibinong Memanas, Ombudsman Tidak Akan Ambil Langkah Hukum

Kamis, 24 September 2026 | 23.52 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore