BGN Kaji Model Central Kitchen di Jepang untuk Program MBG

Audiensi BGN dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Rabu (23/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji model central kitchen di Jepang untuk memperkuat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu dilakukan melalui audiensi BGN dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Rabu (23/9).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, pertemuan dengan JICA bertujuan untuk memperluas pembelajaran dan menggali pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan program makan bagi peserta didik.
“Intinya adalah kami ingin belajar dari negara yang salah satu yang terbaik dalam program free meals-nya. Kami sedang mempelajari hal-hal yang bisa kita dapat dari program tersebut, mulai dari cara pelaksanaan, penanganan, hingga peran masing-masing pihak,” ujar Mas Dar, sapaan Sudaryono.
Menurut dia, pembelajaran tidak hanya mencakup aspek penyelenggaraan makanan, tetapi juga tata kelola dan keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem program.
Dalam praktik di Jepang, BGN mempelajari peran sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, hingga orang tua dalam mendukung keberlangsungan program.
“Kami ingin banyak mendengar, banyak belajar, banyak melihat, kemudian banyak mengadopsi yang baik-baik dan yang bagus-bagus dari banyak sumber, sehingga program free meals kita ini bisa berjalan sebaik-baiknya di Indonesia,” jelasnya.
Kerja sama antara Indonesia dan JICA dalam konteks pembelajaran program makan bagi siswa telah terbangun sejak 2024 dan akan terus berlanjut.
Salah satu bentuknya dilakukan melalui pengiriman peserta pelatihan ke Jepang untuk mempelajari secara langsung penyelenggaraan program free meals bagi siswa.
Dalam audiensi tersebut, BGN juga memperoleh pembelajaran mengenai variasi model penyediaan makanan di Jepang.
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