BNPB Tetapkan Status Tanggap Darurat di Solok, Galodo Bikin Kantor Bupati Alami Kerusakan

JawaPos.com - Pasca galodo di Solok, Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin malam (21/9), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menetapkan status tanggap darurat bencana.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan status itu ditetapkan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh wakil bupati.

”Rapat koordinasi penetapan status (tanggap darurat) sudah dilakukan oleh wakil bupati Solok pada Selasa (22/9).

Berton pun memastikan, Kantor Bupati Solok termasuk salah satu bangunan pemerintah yang terdampak galodo. Untungnya ketika banjir bandang terjadi, kantor bupati sudah tutup.