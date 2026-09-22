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Ardini Pramitha
Selasa, 22 September 2026 | 20.00 WIB

Update: 3 Korban KM Virgo 8 Kembali Ditemukan Tim Penyelam, 117 Orang masih Dicari

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan tiga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Selasa (22/9). (Basarnas) - Image

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan tiga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Selasa (22/9). (Basarnas)

JawaPos.com - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan tiga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Selasa (22/9).

Dengan demikian dari 243 penumpang, 126 korban telah ditemukan. Rinciannya 108 telah dinyatakan selamat dan 18 meninggal dunia, sedangkan 117 orang masih dicari.

Ketiga jenazah yang ditemukan dievakuasi tim ke KN SAR Pacitan. Selanjutnya, jenazah akan diangkut melalui jalur udara menuju darat.

Kemudian jenazah akan diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk mengungkap identitas korban. Tim terus berusaha melakukan pencarian korban di area bangkai kapal saat ini. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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