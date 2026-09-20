Bersama Dubes Norwegia, Menhut Pantau Langsung Mitigasi Karhutla di Way Kambas

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Kaja Gloom melakukan kunjungan ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, Minggu (20/9).

Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli mengecek kesiapan sarana dan prasarana untuk menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan konservasi.

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mencegah sekaligus menangani Karhutla di kawasan TN Way Kambas.

Pemantauan dilakukan melalui sistem SIPONGI, yang kemudian didukung dengan keberadaan pos pemantauan Karhutla serta tim gabungan yang melibatkan berbagai instansi.

Selain pemadaman secara langsung di lapangan, penanganan Karhutla juga didukung sejumlah peralatan dan metode lainnya.

Salah satunya penggunaan kendaraan pemadam jenis slip on, serta penguatan operasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water bombing.

Menurut dia, perlindungan kawasan konservasi menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla. Sebab, kawasan tersebut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis satwa liar.

“Berjuang memadamkan api itu penting, tapi tak kalah penting adalah memproteksi satwa liar kita yang merupakan kekayaan yang luar biasa yang harus kita proteksi secara bersama-sama,” kata Raja Juli.

Dari sisi personel, TN Way Kambas saat ini diperkuat 17 anggota Manggala Agni dan 44 Polisi Kehutanan.