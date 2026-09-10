Tanggap Darurat Asap Karhutla di Kalbar Diperpanjang sampai 20 September

JawaPos.com – Belum meredanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) memaksa Pemprov Kalbar memperpanjang status tanggap darurat asap hingga 20 September 2026.

"Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla akan diperpanjang terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 20 September 2026," kata Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan di Pontianak, Kamis (10/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menuturkan, perpanjangan status tanggap darurat tidak lepas dari operasi penanganan dan pendinginan yang masih berlangsung di wilayah itu.

Satgas Darat dan Satgas Udara masih terus berjibaku mengendalikan karhutla di sejumlah wilayah Kalbar.

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Krisantus mengatakan Pemprov Kalbar telah menyiapkan dukungan anggaran, termasuk melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadai karhutla dan kekeringan.

"Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung mobilisasi personel, penyediaan dan distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana," kata dia.

Sebelumnya Pemkab Kubu Raya memperpanjang status tanggap darurat bencana, menyusul prediksi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026.

"Kami telah melaksanakan rapat evaluasi dihadiri beberapa instansi termasuk BMKG. Kami evaluasi satu per satu dan diperkirakan sampai pertengahan Oktober 2026 ini masih akan terjadi kemarau," kata Sekda Kabupaten Kubu Raya Yusran saat memimpin rapat evaluasi di Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (9/9).

Yusran mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi bersama sejumlah instansi, termasuk BMKG.