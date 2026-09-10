Kemenhut Ungkap Kalbar Dikepung 134 Hotspot Karhutla, Kalsel Nihil

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan mengerahkan 53 armada udara dan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah setelah terdeteksi 134 titik panas di Kalbar per Rabu (9/9).

Sementara itu, Kalimantan Selatan tercatat bebas dari hotspot kepercayaan tinggi atau high confidence.

Berdasarkan pemantauan satelit SiPongi Kemenhut per pukul 21.04 WIB, total hotspot high confidence secara nasional berada di angka 395 titik. Jumlah tersebut turun tipis dua titik dibandingkan hari sebelumnya.

"Pemantauan terbaru menunjukkan Kalimantan Selatan nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Perhatian operasi saat ini terutama diarahkan ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, Kamis (10/9).

Sebaran Titik Panas di Enam Provinsi Prioritas Dari total titik panas yang terdeteksi secara nasional, konsentrasi utama berada di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla:

1. Kalimantan Barat: 134 titik

2. Kalimantan Tengah: 81 titik

3. Sumatera Selatan: 35 titik