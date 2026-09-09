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Rabu, 9 September 2026 | 23.15 WIB

Dosen dan Pakar Politik Unair Airlangga Pribadi Kusman Berpulang di Jakarta

Airlangga Pribadi Kusman (Istimewa) - Image

Airlangga Pribadi Kusman (Istimewa)

JawaPos.com – Dunia pendidikan dan politik Indonesia mendapatkan kabar duka. Dosen Universitas Airlangga (Unair) sekaligus pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman dikabarkan meninggal dunia pukul 13.35 WIB, Rabu (9/9). Airlangga dinyatakan meninggal dunia RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

"Berita Lelayu. Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Telah berpulang ke Rahmatullah, Mas Airlangga Pribadi Kusman (Mas Angga). Semoga alharhum mendapatkan tenpat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa dan kekhilafannya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan" bunyi pesan berantai di WhatsApp seperti yang diterima JawaPos.com pada Rabu (9/9) pukul 13.49

Berdasarkan keterangan awal yang diterima tekanan darah Airlangga sempat mencapai angka 240. Kemudian langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto dalam kondisi tidak sadar. Kemudian pada 13.35, Airlangga dikabarkan meninggal dunia.

Dari informasi awal yang diterima, jenazah akan dibawa ke rumah duka di Villa Inti Persada Blok D3 No 4, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten sebelum dimakamkan.

Kepergian Airlangga meninggalkan duka mendalam bagi kerabat dan koleganya. Sebab Airlangga dan Rocky Gerung baru menerbitkan buku berjudul Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z.  

Bedah buku serta diskusi publik untuk buku itu rencananya akan dilakukan pada Kamis (10/9) mendatang di Aula Syahida Inn, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Editor: Diar Candra
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