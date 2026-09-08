Deretan 11 Gunung Api Aktif Indonesia yang Erupsi di 2026, 5 Siaga dan 6 Waspada

Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan sekitar 900 meter di atas puncak pada Rabu (7/1/2026) pagi. (ANTARA/PVMBG)
JawaPos.com - Gunung Anak Krakatau menambah panjang daftar gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi sepanjang tahun 2026.
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, hingga awal September, ada 11 gunung api di Indonesia yang erupsi.
Kesebelas gunung tersebut tersebar dari wilayah barat sampai daerah timur Indonesia.
Sampai saat ini, sebanyak 5 gunung berstatus siaga atau level III dan 6 gunung waspada atau level II.
”Data Badan Geologi selama tahun 2026 tercatat sebelas gunung api aktif mengalami erupsi,” tulis Badan Geologi pada akun media sosial resminya dikutip pada Selasa (8/9).
11 gunung api itu ada yang mengalami erupsi hanya sekali, namun, ada pula yang erupsi hingga ribuan kali. Berikut rinciannya:
”Mitigasi dan monitoring terus diupayakan oleh Badan Geologi secara berkelanjutan untuk mengurangi potensi bahaya dari erupsi gunungapi di Indonesia,” lanjut Badan Geologi.
Berdasar data terkini, aktivitas Gunung Anak Krakatau hari ini (8/9), terjadi erupsi sebanyak 6 kali dengan pola letusan ringan yang terjadi secara berkala.
Dengan kondisi tersebut, potensi hujan abu vulkanik masih perlu diwaspadai untuk beberapa waktu ke depan.
”Dengan arah sebaran yang dapat berubah mengikuti kondisi angin,” jelas Badan Geologi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju