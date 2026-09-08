Ribuan Penerbangan Terdampak Erupsi Krakatau, AHY Minta Maskapai dan OTA Kembalikan Uang Tiket

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Istimewa).
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mendapatkan perlindungan dan haknya selama gangguan penerbangan berlangsung.
Salah satunya, penumpang yang penerbangannya dibatalkan berhak mendapatkan pengembalian biaya tiket secara penuh atau refund 100 persen.
Kebijakan tersebut berlaku melalui berbagai kanal penjualan, baik konter bandara, aplikasi maskapai, maupun online travel agent (OTA).
"Yang pertama, yang refund itu 100 persen harus dikembalikan, baik secara online maupun datang langsung ke bandara. Ini juga sudah disampaikan kepada OTA, Online Travel Agents, untuk juga memastikan mengikuti kebijakan ini," ujar AHY dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/9).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan transportasi lanjutan bagi penumpang terdampak melalui bus DAMRI dan kereta api bekerja sama dengan PT KAI, termasuk rute menuju dan dari Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.
AHY mengatakan, pemerintah menyiapkan relaksasi bagi penumpang asing yang melewati batas izin tinggal akibat pembatalan penerbangan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan penumpang terdampak, termasuk WNA, tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian selama menghadapi gangguan perjalanan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait perkembangan penerbangan dan tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan.
“Kita ingin memastikan masyarakat tetap waspada, teredukasi, tetapi tidak mengakibatkan adanya kepanikan yang luar biasa. Saya rasa ini adalah tugas kita bersama,” ujarnya.
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