Jaring Bibit Unggul, Koopsudnas Bakal Tawari Atlet Modern Pentathlon Pemenang Panglima Cup Masuk TNI

JawaPos.com - Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) bakal menyelenggarakan kejuaraan Modern Pentathlon di Akademi Angkatan Udara (AAU), Jogjakarta pada 25-27 September mendatang. Lewat ajang itu, TNI menjaring bibit unggul. Para pemenang dalam kejuaraan bertajuk Panglima TNI Cup itu akan ditawari masuk TNI.

Panglima Koopsudnas Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menyampaikan bahwa penyelenggaraan Modern Pentathlon di AAU akhir bulan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Modern Pentathlon Indonesia (MPI). Sebagai salah satu cabang olahraga (cabor) unggulan penyumbang medali dalam event internasional seperti SEA Games, pihaknya berharap muncul atlet-atlet unggul dari ajang tersebut.

”Kegiatan Modern Pentathlon Indonesia atau MPI dilaksanakan di AAU Jogjakarta pada 25-27 September. Beberapa cabang kegiatan ini merupakan binaan dan Angkatan Udara mendapatkan kesempatan menyelenggarakan kegiatan Panglima TNI Cup,” ucap Minggit kepada awak media pada Selasa (8/9).

Selain Modern Pentathlon, Koopsudnas juga mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Panglima TNI Cup untuk beberapa cabor lain. Yakni Paralayang yang sudah berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Solo, Panahan di Markas Koopsudnas, Drone Race di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Aeromodeling di Lanud Iswahjudi Madiun.

”Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada seluruh daerah untuk tidak hanya memberikan kesempatan bertanding, tetapi justru mencari bibit-bibit atlet yang bisa dibina tidak hanya di level lokal tapi juga nasional dan internasional,” kata perwira tinggi bintang tiga TNI AU tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Koopsudnas Marsekal Muda TNI Purwoko Aji menyampaikan bahwa Modern Pentathlon merupakan cabor yang berisikan 5 cabang. Yakni lari, renang, menembak, obstacle, dan anggar. Dalam Panglima TNI Cup, pihaknya akan membuka kategori umur 19 tahun. Tujuannya tidak lain untuk mencari bibit-bibit unggul.

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”Kenapa usia 19 tahun, Ini dalam rangka mencari bibit-bibit baru, anak-anak muda yang barangkali dalam rangka Piala Panglima TNI ini, kemudian dia bisa menjadi salah satu calon-calon yang akan masuk TNI, baik melalui nanti taruna atau pun di tingkat yang bintara,” kata dia.

Menurut pejabat TNI AU yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia tersebut, Modern Pentathlon merupakan cabor yang menekankan pada kemampuan, kekuatan, disiplin, dan karakter para atlet. Sehingga cocok dan selaras dengan TNI. Karena itu, tidak hanya dibina, para pemenang Panglima TNI Cup untuk cabor tersebut akan ditawari langsung menjadi tentara.

Selain kategori 19 tahun, pihaknya juga melombakan kategori senior. Baik untuk putra maupun putri. Tujuannya juga untuk menjaring atlet berkualitas. Sebab, Pengurus Pusat MPI tengah mengupayakan untuk kembali mendapatkan medali dalam event internasional seperti SEA Games dan ASIAN Games. Dalam event terakhir, mereka sudah mendapatkan beberapa medali.