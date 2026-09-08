Jepang Kirim 3 Helikopter Chinook Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan

JawaPos.com - Jepang mengirimkan bantuan tiga unit Helikopter Chinook untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

TNI AU memastikan operasional ketiga helikopter tersebut tetap berada di bawah kendali otoritas Angkatan Udara Indonesia.

Hal itu disampaikan Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo kepada awak media pada Selasa (8/9).

Dia menjelaskan bahwa operasional bantuan helikopter dari Jepang itu tetap mengikuti kebutuhan di lapangan.

”Teknis pelaksanaanya kami atur, area mana saja yang operasional bagi teman-teman negara sahabat ini, kemudian bagaimana pemeliharaan pesawat, bagaimana dukungan logistiknya, bagaimana aturan sortie dan seterusnya, itu di bawah kendali Angkatan Udara,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Minggit menyatakan bahwa pihaknya juga berkolaborasi dengan matra lain seperti TNI AD dan TNI AL.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Polri juga terlibat dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan.

”Sinergitas ini yang ingin kami bangun, apapun yang diberikan oleh rekan-rekan ini bisa memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

Perwira tinggi bintang tiga TNI AU itu memastikan, bantuan 3 helikopter dari Jepang untuk Indonesia sudah dipastikan akan datang dalam waktu dekat.