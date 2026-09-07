BGN Tutup 1.999 Dapur MBG Gara-Gara Tak Daftar SLHS

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sedikitnya 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ribuan dapur tersebut ditutup setelah ditemukan tidak melakukan pendaftaran Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penutupan dilakukan setelah pihaknya menyisir puluhan ribu dapur SPPG.

Data terbaru per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB menunjukkan masih terdapat 1.999 dapur yang belum melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing.

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"Maka pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG yang tersebar di tiga wilayah kami nyatakan saya tutup," kata Sudaryono melalui akun instagram pribadinya, @sudaru_sudaryono, Senin (7/9).

Sudaryono menjelaskan, SLHS merupakan salah satu syarat mutlak bagi dapur yang menyelenggarakan program MBG.

Karena itu, BGN melakukan pemeriksaan dan pencocokan data secara bertahap untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi ketentuan tersebut.

Menurut dia, dari total 27.485 dapur SPPG yang sebelumnya terdata, BGN telah melakukan penyisiran dan menetapkan sementara sebanyak 27.022 dapur.

Dari penyisiran lanjutan tersebut, BGN bersama Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 1.999 dapur yang tidak melakukan pendaftaran SLHS.

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