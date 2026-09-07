Lagi! Puluhan Siswa dan Guru di Sleman Keracunan MBG, Alami Mual hingga Muntah-muntah

Posko Penanganan Insiden Keracunan MBG SMP Negeri 3 Turi/(Radar Jogja).
JawaPos.com - Sejumlah siswa di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman mengalami keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (7/9). Pantauan Radar Jogja di SMP Negeri 3 Turi menunjukkan ambulans masih bersiaga dan posko komunikasi kasus keracunan dibuka.
Di Puskesmas Turi, aparat mengamankan lokasi dan sejumlah siswa sudah dipulangkan setelah penanganan kesehatan. Panewu Anom Turi, Yunan Nurtrianto menyebutkan ada tiga sekolah yang terdampak keracunan berdasarkan laporan data.
Total ada 45 orang, yaitu SMK Muhammadiyah 1 Turi sebanyak 19 siswa, SMP Negeri 3 Turi 23 siswa dan satu guru, serta SD Muhammadiyah Balerante dua siswa. Mereka mengalami gejala sama, seperti mual, pusing, sakit perut, dan muntah.
Yunan menyebutkan pemerintah kapanewon masih memantau sekolah yang mendapatkan MBG dari SPPG.
"Kami berikan pemahaman karena dari dinas kesehatan menyampaikan keracunan itu reaksinya tidak harus hari ini, bisa sampai tiga hari ke depan," katanya di SMP Negeri 3 Turi, dikutip Radar Jogja (Jawa Pos Group), Senin (7/9).
Sekolah ini menerima suplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sleman Turi Wonokerto. Menurut Yunan, ada empat sekolah yang dapat kloter pagi, termasuk TK Indriyasana, namun MBG untuk TK tersebut ditarik sebelum dikonsumsi siswa.
Menu MBG terdiri dari bola-bola daging, edamame, semangka, nasi putih, dan sayur kol dengan wortel. Pemerintah terus melakukan pemantauan dan menyiagakan ambulans agar korban segera dibawa ke Puskesmas.
Jika perlu, korban akan dirujuk ke RSUD Sleman yang sudah dikoordinasikan. "Kalau ada gejala-gejala bisa segera dilaporkan dan dibawa ke faskes terdekat," ujarnya.
Dia menegaskan seluruh biaya penanganan kesehatan ditanggung SPPG dan APBD Kabupaten Sleman.
Ini adalah kasus kedua keracunan usai mengonsumsi MBG di Kapanewon Turi, menurut sepengetahuannya. Yunan juga menjelaskan mekanisme pemberhentian sementara dilakukan Kepala SPPG kabupaten atas rekomendasi Dinas Kesehatan.
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Jawa Pos
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